同事離職唔派散水餅！打工仔出PO斥「唔識做」　網民：唔請犯法？

離職要派散水餅，彷彿已成為職場不明文規定。日前有打工仔指，公司有男同事Last day（最後上班日）沒有派散水餅，和眾人道別後竟直接離開，因此被同事在他背後指責「唔識做」，加上過往有應屆畢業生辭職都有派散水餅，比較下難免覺得對方無禮貌。帖文惹來網民熱議，不少人覺得「散水餅」應該是隨心，而非道德綁架對方，「唔請犯法呀？」、「你連歡送飯都無請人，點解人哋要請你食餅」，更直言做好交接工作更實際；亦反諷發文者「應該擺返幾圍散水酒席先啱吖嘛」。



有打工仔公審離職同事沒有派發散水餅，認為對方欠缺職場禮貌，因而惹來網民反問「唔請犯法呀？」。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

該打工仔在香港討論區以「同事Last day嗰日都唔買散水餅」為題發帖，指和公司某男同事平日說得上幾句話，亦會一起吃飯，對方一個月前因為想轉工，便向公司提出請辭。直至近日對方Last day，樓主稱「成班同事又同佢講之後保重啦，又同佢影相」，男同事拍照後回到座位執拾個人物品，跟上司完成交接後，和同事道別便直接離去。

樓主事後表示，「同事個個以為正常人都會買少少散水餅，畀啲同事食下咁」，加上早前有位應屆畢業生同事離職都有派散水餅，沒想過男同事已經在社會「打滾」一段日子，都不如該畢業生。男同事離開後，公司便開始有閒言閒語，指責對方「有少少唔識做」；樓主亦質疑雖然大家以後未必會再見，「不過呢個都算係職場嘅基本禮貌啩」。

離職同事因為沒有派發散水餅，被其他同事在他背後指責「唔識做」。（《最佳利益》劇照）

雖然有網民覺得該同事「唔識做人處事」，不過更多人認為散水餅非必須，「法律上有無責任話邊一方一定要請？」、「請係人情，唔請係道理」、「散水餅唔一定要有，但交接一定要做好就真」。有留言反指樓主因沒收到散水餅而發文公審同事的舉動，「道德綁架」、「唔請犯法呀？」、「你連歡送飯都無請人，點解人哋要請你食餅」、「辭咗職同你有親咩，仲使做戲睇你面色」，更嘲諷「應該擺返幾圍散水酒席先啱吖嘛」。

亦有人覺得散水餅應該是隨心，「我多數會同最熟嗰幾個食一餐就算」、「散水餅係好來好去，係搵到好路數走人，開心先請」、「呢啲係大家期望及認知不同啫」、「買得平會被人話Cheap；買得貴，如有家庭負擔又負擔唔起」、「真係好同事嘅話就唔會旨在散水餅，可能甚至繼續係朋友；唔好嘅話都唔再見，走咗更唔會有人記得你」。

（香港討論區）