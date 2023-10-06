臭！樓下鄰居窗邊食煙　樓上不滿日日吸二手煙　嬲爆鬧：自私煙剷

不同人有不同生活習慣，就算是一家人都很容易因此發生紛爭，更何況是鄰居！日前有網民發帖控訴樓下鄰居在家吸煙，並用喉管將二手煙吹出屋外，結果煙味飄升進其家中。樓主為避免吸入二手煙，需要長期關窗及開冷氣，故認為對方行為屬於「滋擾」，更氣憤表示「煙剷本身都係勁自私，完全唔覺自己有問題，要其他人遷就佢哋。呢啲人超自私，人哋死人哋嘅事，迫鄰居日日聞二手煙」。



樓主控訴樓下鄰居在家吸煙，並用喉管將二手煙吹出屋外，結果煙味飄升進其家中。（FB圖片）

該名住私樓的網民在facebook群組「香港法律事務群組 - 在線免費法律諮詢」發帖詢問網民意見，表示樓下鄰居每日坐在家中，緊靠窗邊吸煙，煙味飄進其家中。樓主稱，因不知對方何時會吸煙，家中這方向的窗永遠不能開，要長期開冷氣，故氣極鬧對方「自私煙剷」，又愁爆問「請問算唔算滋擾，謝謝！」。

從照片可見，樓主下層單位有男子坐在窗邊，從窗內伸出一根白色長管，目測長管與前臂粗長相仿。男子吸煙後，將臉貼近長管於屋內那一端，二手煙就從屋外那端吐出。

樓主表示「啲煙向上飄，係咁飄晒入我屋企，所以我完全唔可以開窗」，曾就此事向管理處投訴卻沒有任何幫助，與鄰居溝通亦不見改善，故相當不滿。樓主又在帖文及留言區以「爛仔賤精」、「自私煙剷」稱呼對方，狠批對方將煙灰揚出窗外，「算唔算高空擲物？呢啲賤精勁自私，咁鍾意食煙咪關晒啲窗食飽佢囉」。樓主又似為「回敬」對方，表示「所以我得閒會喺屋企跳下，搬下傢俬當做運動咁囉」。

帖文引起網民熱議，有同為煙民的網民表示香港人口密度高，難以避免，及認為樓主說話有欠妥當，「喺公園食又話有細路老人家，行住食又火車頭，後梯食又影相出post，街到食又話自X私」、「你左一句賤精右一句賤人，會唔會係你思維有問題？」。亦有網民看完照片感到詫異，「吹落條喉到，再吹出街？我有無睇錯」、「未見過有人咁食」。另有人表示在家中吸煙不違法，建議樓主採取其他途徑處理，「理論上佢喺屋企食係無犯法，管理處都冇嘢可以做到」、「買個空氣清新機得唔得」。

有網民就指「有案例可提告」，建議樓主先向管理處投訴，再索取投訴檔案號碼，之後再報警，並向警方申要檔案編號，然後再向管理處查詢會否用大廈公契出信予樓下吸煙住戶指他滋擾鄰居，「以上做齊之後，最緊要清楚條友係唔係業主，去填土廳報單位報地段跟住攞個名，交畀律師執返律師信報佢滋擾。要是不能和解，之後同埋所有之前攞嘅檔案編號投訴編號一齊去上庭，正常會和解的」。

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