慘！女子穿漢服坐電單車　長衫連手臂捲入車轆　消防到場拆車救人

坐電單車勿穿過長衣物！內地有女子日前穿漢服坐電單車，結果出現意外，消防員到場時還以為她是摔倒，原來她是坐爸爸電單車後座時，漢服連同右手手臂一起被捲入車輪內。消防員最後要剪爛漢服，用擴張器及鉗等工具破拆電單車，才成功將她的手拉出，雖然女生脫困後手部能活動，但仍要送院檢查。網民高呼睇見都痛，但直指「穿漢服真的不適合騎自行車坐摩托車」。



女生穿漢服坐在電單車後座，衫連右手捲入車輪。（《1818黃金眼》微博影片截圖）

內媒報道，浙江省金華市武義縣發生另類意外，9月26日晚上，1名女子身穿漢服坐電單車時，衣服意外捲入車輪內被困。消防員趕到現場時，問身在現場的女子父親如何摔倒。父親解釋，當時是他正駕駛電單車，女兒穿漢服坐在身後，但漢服連右手手臂被捲入車輪內。

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消防員先連人帶車側放在地面上，以減輕女生痛苦，一邊安撫其情緒，一邊用剪刀將捲入車輪的殘餘漢服剪掉，後利用擴張器及鉗等工具，拆破電單車進行救援。5分鐘後，消防員成功拉出女子手臂，她脫困後右手能活動，但仍需送院進行檢查。

網民驚呼「光看文字就好疼」，提醒其實穿長的衣物如裙子一定要捲起，甚至根本不應穿漢服騎電單車，「只要是長裙子類的，坐摩托車或者電動車都要提一下，自行車捲裙子也是挺常見的」、「知道為什麼這衣服會被淘汰了吧」、「穿漢服真的不適合騎自行車坐摩托車，寬袍大袖的」、「讓我想起了以前小時候拖鞋進了後輪」。有人就指其實穿漢服踩單車一樣容易出事，「曾經在西湖邊看到一個穿漢服騎自行車的，差一點也被捲進後輪，還好我提醒了」。

（綜合）