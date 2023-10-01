15歲少年踩$300萬林寶堅尼炫耀　維修費$XX萬　寸着狠人車主慘了

年幼未成年不是做壞事的護身符！內地山東青島有15歲少年，進入1家豪華酒店地下停車場，更把腳踩在1部價值298萬人民幣（約322萬港元）的超級跑車林寶堅尼引擎蓋上，拍影片放上網炫燿，還在留言區挑釁車主。車主事後表示，經檢查車輛維修費近18萬人民幣（約20萬港元），而基於少年惡劣態度，他不會和解，明言會追究到底，「我花再多的錢我都認，但這個事我不會鬆口」。

事件引來網民熱議，紛紛支持車主追究責任，「支持車主維權」、「不能再這樣縱容故意作惡之人了」。



內地山東青島有15歲少年，進入1家豪華酒店地下停車場，更把腳踩在1部價值298萬人民幣（約322萬港元）的超級跑車林寶堅尼引擎蓋上，拍影片放上網炫燿。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，山東青島幾名少年近日進入1家豪華酒店地下停車場，其中1名15歲少年竟興起用腳踩在1輛林寶堅尼超級跑車引擎蓋上，拍下影片發到網上炫燿。拍完影片的他，還不忘向林寶堅尼吐痰。車主王先生發現後報警，惟少年家屬不願意到場協商，少年更在評論區發言挑釁，令王先生相當憤怒。

拍完影片的他，還不忘向林寶堅尼吐痰。（網上圖片）

王先生表示，他於2022年底花費298萬人民幣購入該部林寶堅尼超級跑車，9月21日晚上，他把林寶堅尼停泊在青島該家五星級酒店地下停車場，當時他還未發現事件；直到9月24日，有朋友告訴他有少年踩在其林寶堅尼上炫燿，才發覺林寶堅尼有被腳踩到凹陷痕跡。

車主王先生明言會追究到底，不會和解。（網上圖片）

王先生又說，經維修店檢查，整個維修費要約18萬人民幣，「（維修店）報價單1個噴漆就達到了1.8萬元，加上所有費用，整個維修費接近18萬」。令王男更氣象憤的是，少年仗着自己未成年，態度相當惡劣，「就是非常的囂張，並在我的評論區裏面不斷的蹦蹦跳跳」，故他明言會追究到底，不會和解，「你記住了，我不會放過你的！不支持和解，會把這個事情追究到底，我花再多的錢我都認，但這個事我不會鬆口」。

少年不時踩車炫燿。（網上圖片）

事件引來網民熱議，紛紛支持車主追究責任，「支持車主維權」、「不能再這樣縱容故意作惡之人了」，「把父母弄成失信人，他們就知道難辦了」、「這不得讓爹一頓耳光」、「這些拍視頻的傻子，難道沒想到開這種車的都是什麼人嗎？」。