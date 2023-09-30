唐狗被放車尾箱險夾頭影片瘋傳　網民轟司機虐待動物　事件有後續

駕車帶寵物外出，要時刻注意安全。網上日前流傳影片，顯示一輛豐田私家車行駛期間，有唐狗突然從車尾箱將頭部鑽出來，車程顛簸下車尾冚不停開合，狗隻頭部險被夾住，但司機繼續行車。網民紛紛批評「冇X野呀？試下擺你喺車尾箱」、「虐待動物」、「究竟車主個腦用咩構造」。

翻查資料，事件於2020年9月傳出，當時愛護動物協會接到多名市民舉報，立即轉介警方。黃大仙警區重案組接手調查後，拘捕59歲楊姓男子，涉嫌「殘酷對待動物」，狗隻無表面傷痕，由相關機構帶走調查。



豐田私家車車尾箱突然冒出一隻唐狗。（instagram專頁「車cam特工」影片截圖）

instagram專頁「車cam特工」日前上載一條影片，片長約20秒，應由小巴乘客拍攝，小巴前方位置有一輛豐田私家車，其車尾箱突然冒出一隻唐狗，並將頭部鑽出來，相信牠被人放在車尾箱內，車尾冚隨住車程顛簸而上下開合，險夾住唐狗頭部，情況危險。

影片引來網民批評，「冇X野呀？試下擺你喺車尾箱」、「虐待動物」、「擺入車尾箱，關晒個車尾箱又會焗死，唔關實好似車主咁，其實極危險，隨時掙多兩扎就走左出嚟，究竟車主個腦用咩構造？」、「告佢啦」。

翻查資料，事件發生於2020年，當年9月初傳出片段後，多名市民向愛協舉報，憂心會變「狗頭鍘」，會方馬上轉介警方跟進。警方指，事發地點位於白沙灣漁民新村對開西貢公路，黃大仙警區重案接手調查後，於西貢區拘捕59歲楊姓男子，涉嫌「殘酷對待動物」，涉案狗隻無表面傷痕，交由相關機構帶走調查。

（instagram專頁「車cam特工」）