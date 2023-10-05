的士女司機龍翔道慢速行車　找續竟遞外幣　港男即記資料決定投訴

的士司機不熟路都可以原諒，但若遇上錢銀問題還是應認真處理。1名港男在網上大呻，指日前一家大細乘搭的士，女司機在車速限制每小時70公里的龍翔道，一直保持每小時50公里，隨後雖加速行駛，但見到「影相機」卻即時「踩迫力」。不過最令樓主不滿的是，他下車收到司機找續，發現當中有兩個外幣，質疑對方存心欺騙。網民紛紛留言指「唔熟路都好正常嘅，樂觀啲咁諗，安全到達就好了，不過找啲唔係港幣就唔啱！」、「（時速）70行50其實都有另一種危險」。



樓主大呻女司機一直慢速行駛，隨後雖有加速，但見到「影相機」時卻「踩迫力」。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」影片截圖）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」上載有關照片和影片，片中可見，女司機正在根據導航資訊駕駛的士，道路上其他車輛一直快速超車。樓主指事發時一家大細乘車，批評司機一直慢駛，「麻煩呢位女司機練下手車，唔熟路都唔緊要」。他指龍翔道車速限制每小時70公里，女司機的車速卻一直維持每小時50公里，隨後加速至每小時70公里，但當她見到「影相機」後，則會即時「踩迫力」。

樓主更不滿的是，他支付100元後收到對方找續 ，圖中可見，有一張10港元紙幣和硬幣，大部份硬幣都是港元，但唯獨有兩個硬幣明顯並非港元，其中一個是一角美元，另一個外幣寫上「中國」字眼，相信是人民幣。

樓主收到的士女司機找續 ，當中包括兩個明顯並非港元的硬幣，其中一個是一角美元，另一個外幣寫上「中國」字眼，相信是人民幣。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

帖文引來多名網民留言，指出「唔熟路都好正常嘅，樂觀啲咁諗，安全到達就好了，行50好過車住你一家大細飛住150咁去，不過找啲唔係港幣就唔啱！」、「70行50其實都有另一種危險」、「我開頭做都唔熟路，無人一開始會好熟路，人哋可能新做，你畀次機會人地囉。至於找錢，佢就真係唔啱嘅」 。

樓主其後回覆，指已記下涉事司機的資料，看過網民意見後，決定向交通諮詢委員會交通投訴組作出投訴。

（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）