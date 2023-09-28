海怡鎖車！的士司機亂泊街食早餐被鎖　網民爆日日阻校巴：活該

為吃早餐冒上鎖車風險？有港男早上7點吃早餐時，意外直擊屋苑保安員鎖車過程，笑言「快食個早餐都鎖車」。他不是被鎖的士的司機，大爆該輛的士日日亂泊街，阻礙早上一堆校巴接送學生。不少人認出相中地點是海怡廣場對出，「海怡半島鎖車是常識」，又批評該的士司機抵被鎖，其泊法嚴重阻塞交通，「佢泊得咁衰，咩時間都抵鎖啦」。



樓主在食早餐時，直擊有的士被鎖車，不少人認出事發地點是海怡廣場對出。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主28日在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，笑言朝早7點多去吃早餐，見到有保安員鎖車，「係好無品的！毫無同理心」，但該架的士不是他的。照片所見，有紅的泊在路邊欄杆位，旁邊行車線是巴士站，有名保安員正在鎖車，並拍照紀錄。

樓主大爆，該的士司機「日日老X奉街泊」，會阻住一堆校巴來接送學生，認為他被鎖車「是活該的」。

網民認出相中位置是海怡半島的海怡廣場外面，「邊個咁醒呀，海怡都敢亂嚟」、「海怡半島鎖車是常識」、「鎖車有分時間？違泊就係違泊」、「呢個位連巴士都會鎖，鎖的士好正常」，又笑指樓主識選位置，「呢個位食住嘢睇戲好爽」。

有網民指該屋苑停車場時租費用只是23元，「唔明點解要博，仲要食個早餐都唔安樂。如果係未開工就仲衰，7點幾都未開車」，又指的士司機大多清晨５、６點食早餐，「7點幾先食早餐就證明佢大把錢，唔驚無生意」。

網民指該位置連巴士都會鎖。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

許多人更大鬧的士司機泊得離譜，位置阻塞交通，「你係擺都唔好擺巴士站，返工返學時間一埋站，你咁擺其他車仲使行？」、「霸埋右邊，咁有巴士埋站嗰陣，後面啲車點過？」、「泊到咁，塞到變單行線，仲要巴士線旁邊，大車要慢慢避你」。

（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」）