車cam直擊！韓電動的士車禍後自動加速　時速188公里狂飆極恐怖

「司機，踩腳掣！」電動車安全問題經常引起大眾關注，早前韓國大邱發生1宗電動的士撞車後自動狂飇的事故更加惹人注目。當時涉事的士正載着乘客，與其他汽車相撞後，於1分鐘內自動加速至時速188公里狂飆，嚇得乘客猛叫司機踩腳掣，惟司機多次踩腳掣和關掉引擎都未能將的士停下，最終撞向前車後翻轉，再滑行逾250米才停下，整個事發過程的士行衝出2.5公里。事件共造成7人受傷，而車廂內的影片亦曝光，只見司機及乘客在出事一刻跑受驚嚇，2人最終脊椎、肋骨、頭部等嚴重受傷，需留院治療。



的士失控狂飆，司機及乘客飽受驚嚇，男乘客急忙扣上安全帶，司機想方設法讓的士停下不果。（YouTube影片截圖）

綜合韓媒報道，事發於9月15日約凌晨零時40分，韓國大邱有電動的士於雨天載着1名男乘客以時速50公里行駛，其間1輛運動型多用途車（SUV）從左側越過中線撞向電動的士，的士被撞後失控，突然自動加速。

據的士車內行車記錄器拍攝到事發一刻情況，的士司機驚慌道「出大事了！」，當時的士於8秒內自動加速至時速100公里，衝紅燈駛過交叉路口，司機臉色慘白，後座乘客大叫踩剎車，司機回應「不行，不行，不行，踩剎車了，關引擎也不行」。

車cam顯示的士曾加速至時速188公里，沿途未能剎車。（影片截圖）

電動的士繼續加速，駛過4個交叉路口，只過了36秒，時速已高達188公里，乘客急忙扣上安全帶，司機想方設法讓的士停下不果。過了沒多久，的士撞向前車後翻轉，再滑行250多米才停下來。

韓國大邱發生電動的士與其他汽車相撞後突然自動高速行駛的事故，的士於1分鐘內自動加速至時速188公里，司機多度踩剎車和關引擎都未能將的士停下，最終撞向前車後翻轉，釀成7人受傷。（YouTube影片截圖）

的士司機和乘客脊椎、肋骨、頭部等嚴重受傷需住院治療，與的士相撞的汽車也接連與前車相撞，事件造成共7人受傷，其中1人是被車輛碎片擊中的途人。

的士司機憶述，首次與其他車輸碰撞時，的士突然自動加速，「很怕有人出現（在前方），因為他一定會死」。乘客驚魂甫定表示，「（司機）腳並沒有踩油門，因為我起身看到了，我喊了關引擎，但（司機）關了幾次也不行」。

報道指，出事的電動的士才新買3個月。警方計劃將的士的黑盒和數字行車記錄儀（DTG）送往國立科學搜查研究院，確認事故發生時的士的行車速度，以及調查司機是否有踩油門及剎車。

（綜合）