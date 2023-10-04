男子睇波手槍亂放沙發　入波一刻3歲女誤開槍射手　驚嚇影片曝光

家中有小孩，手槍怎能亂放？美國1名男子在家中把手槍隨意放在沙發上，然後用手提電腦看美式足球，當看得十分投入，正當所捧隊伍得分之際，興奮得抱住電腦通屋走。此時，親友的３歲女兒走到沙發上，檢起手槍且開槍誤射自己的手指，痛得大叫狂哭，家人連忙將女童送院治理，幸而手術後女童情況穩定。拍下事發經過的閉路電視影片曝光，可見男子實在疏忽大意，他事後因涉嫌疏忽照顧兒童導致其身體嚴重受傷被捕。



女童仙拉蒂在沙發檢到手槍，開槍誤射傷自己的手指。（網上圖片）

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綜合外媒報道，事發於於9月30日，23歲男子奧蘭多（Orlando Young）在佛羅里達州的寓所內，在客廳拿着手提電腦觀看美式足球賽，將手槍隨手放在沙發上。

事發過程被家中的閉路電視拍下，從曝光惖影片可見，當時奧蘭多看得十分投入，支持的球隊得分後，興奮得捧着電腦在家中走來走去並大叫。此時，親友的3歲女兒仙拉蒂（Serenity）亦被他的叫聲吸引，走到他身旁，繼而再走到沙發上，檢起手槍後聽到一下槍聲。仙拉蒂誤開槍射爆自己的手指，當場痛得大哭起來，一家人陷入混亂，在旁的4歲兄長則被嚇到在旁掩耳，而行動不便的祖母雖見一家人十分荒亂，但卻愛莫能助。

手槍擁有人、23歲的奧蘭多被指疏忽照顧兒童導致其身體嚴重受傷被捕。（影片截圖）

家人立即將受傷的仙拉蒂送院治理，進行手術後情況穩定。其外婆指事件算是不幸中之大幸，現時希望醫生可以替孫女駁回受傷手指。而警方經調查後，以涉嫌疏忽照顧兒童導致其身體嚴重受傷罪拘捕奧蘭多，他獲准保釋候查。