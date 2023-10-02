難忍同居女友毫無生活常識　台男中秋前夕被分手：如釋重負的感覺

中秋節本應是人月兩團圓，如果佳節前夕才分手理應相當難過，但台灣1名男子竟覺非常高興。事源他和女友一起同居後，發現對方任何大小事都無法獨自處理，令他經常被迫「執手尾」，無論好言相勸或出聲批評，女友亦只會一味哭泣。早前家中新買的微波爐更因女友錯誤操作，導致冒煙燒焦，全屋險釀火災。最近女友回家過中秋，終向他提出分手，台男坦言如釋重負，睡得特別好。網民紛紛留言恭喜，「小公主？還好她放生他了」、「可能是真公主吧，爸媽寵到什麼都不會」。



台男認識女友時覺得對方「小個子又有點天然呆」。（《撒嬌女人最好命》電影劇照）

樓主代當事人在facebook群組「匿名2公社」發出帖文，該名台男和前任女友在大學畢業前交往，對方是小其一屆的「師妹」，台男當時覺得對方「小個子又有點天然呆，讓人很想保護她」。畢業後台男到台北工作，女友則留在台中，雖然遠距離戀愛，但無阻戀情，隨後女方同到台北工作，兩人為了節省費用，所以決定同居，但台男發現「建立在可愛呆萌上的愛情真是一點也經不起考驗」。

由於女友一直被家人「捧在手心」，生活上儼如公主，需要他人遷就，例如用過的衛生棉沒捲好就丟掉，要男友幫忙撿走排水口的頭髮等。台男直言以前在家中，沒有見過母親和胞姐有類似情況，遂嘗試和女友溝通，對方「就默默掉淚、道歉、說會改，但要給她時間」。

台男續指，女友「不會看Google Map、不會用家電、不會拒絕推銷電話，甚至連網購都（不）會」，令他無奈又生氣，「已經到了我覺得生活白痴已不足以形容她的程度」。他憶述有次女友拜託他收工後幫忙取貨，他便詢問取貨地點，但對方僅不斷重覆網購店名稱，由於台男下班很累，忍不住「爆」了一句：「到底是哪間門市？」隨後他卻聽到女友在電話另一方的啜泣聲，才得知她不明白網購店有分店門市。

女友不但是嚴重生活白痴，而且生活習慣令人難以忍受，台男每次嘗試和她溝通，女友都只會哭泣。（《撒嬌女人最好命》電影截圖）

後來有次輪到女友幫台男取貨，女友突然致電他哭訴「錢被吃掉了」，台男叫她致電客戶服務中心，但女友卻說不知道怎麼交代。台男無奈趕抵現場，發現女友一次過將數張鈔票卡在投入口付錢，他遂致電客戶服務中心解釋，職員表示待修好機器後就可以取貨，但台男要先另外再付一筆錢，被卡款項要數天後才能退回其帳戶。

另外，台男大呻每當兩人外出用膳，女友總是不會拿捏食物份量，「通常是太多，又不願意打包吃隔餐」，他不喜歡勉強自己食得太到飽，所以有時稍微抱怨數句，「那個表情又來了」。

台男本身以為女友剛剛離開家人，所以需要時間學習獨立，但感覺對方沒有改善。本年初他前往女友住所吃飯，對方家人和女友試探他何時打算結婚，但他卻感到猶豫，認為女友踏出社會1年多，「大事無法自己做決定，我們可以討論給意見，但小到生活瑣事都不會處理實在讓我擔心」，他甚至想到如果兩人日後有小朋友，子女成長環境堪憂。

台男本身以為兩人可以一起成長，但最終分手收場。（《撒嬌女人最好命》電影劇照）

分手關鍵在於兩人搬新屋新買微波爐，女友有次想翻熱米漢堡，加熱4分鐘後，仍然覺得米漢堡未熟，於是再按3分鐘，結果微波爐冒出白煙。女友即時致電哭訴，台男唯有立即衝回家，「整個家裡裏都是燒焦味，新微波爐就這樣被她燒了一塊微黃」。事件發生接近一周後，無論台男如何擦洗，「爐裏都是一股燒焦味」，因此每次使用微波爐，他都會忍不住嘆氣。

臨近中秋前，女友表示會回家過節，台男突然覺得可以放鬆，「但不知道是不是表情太明顯被看到」，當晚女友即提出分手，「說我變了，如果覺得她很煩就分手吧」，繼而將他聯絡方式封鎖。他嘗試打電話「箍煲」，但對方沒有回覆，事後他直言女友提出分手非壞事，「有如釋重負的感覺，照顧她像在照顧幼貓幼犬一樣」。他又指本身期望女友出社會後，兩人一起成長，「結果覺得她好像愈來愈依賴我，但不知為何，昨晚真的睡很沉很爽」。

帖文引來多名網民討論，紛紛留言恭喜，「小公主還好她放生他了」、「可能是真公主吧，爸媽寵到什麼都不會」、「辛苦了」、「看完這個敘述不覺得是天然呆，深深覺得，只長年紀，不長智力」。

（facebook群組「匿名2公社」）