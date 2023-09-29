女生被嫌走樣慘遭分手　減肥變靚男友即想復合　出大絕封賤男後路

嫌棄另一半的身材樣貌是最侮辱的行為，一港女最近在討論區撰文，表示男友移情別戀，愛上了另一位女神級樣貌的女生繼而分手，更批評樓主「幸福肥」，太長時間零運動，令她自信心大受打擊。樓主分手後積極減肥，成功重現以往未拍拖時的女神形象，前男友這時竟藉故主動聯絡並試圖復合，遭樓主怒罵是賤男：「睇完佢啲message之後冇覆，直接block咗佢！」



樓主與男友拍拖期間愈食愈肥，又太長時間零運動，因而被男友狠心嫌棄。（《Oh My Venus》劇照）

該港女於香港討論區撰文分享感情經歷，表示早前男友移情別戀，愛上了1位如女神般的女生，更批評她拍拖期間愈食愈肥，又太長時間零運動，相比之下是個「走樣肥妹」，因而狠心拋棄。

樓主坦言分手時非常難受，不禁檢視身材，加上留意到變胖後膝蓋長期受壓而出現痛楚，決定「認真做運動，做得健康啲減肥」。她後來花了9個月時間，成功減回當初未拍拖時的身形，變得自信，更在個人IG帳戶分享最近相片。

樓主花了9個月時間，成功減回當初未拍拖時的身形，變得自信。（《Oh My Venus》劇照）

樓主指，前男友看過相片後即主動以Whatsapp聯絡，「問我過成點，又話好後悔自己同我分手」，更試圖提出復合，此舉即令她大怒，「講到尾，都係因為我瘦咗靚返先搵返我，睇完佢啲message之後冇覆，直接block咗佢」。樓主更直言：「雖然我都好明人係鍾意靚嘢，但係咁樣以貌取人嘅男人我真係唔想要囉唔該！」

網民紛紛留言力支撐樓主，「分得好呀」、「呢啲男人唔要都罷」、「遲啲到佢畀女嫌棄畀女飛」、「樓主鬧得好，祝你下個更幸福」、「希望樓主搵到個識珍惜你嘅另一半」。

（香港討論區）