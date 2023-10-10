公屋｜申請列明要有這設施　港女未能如願想投訴房署　網民：過分

【公屋／公屋申請／輪候】申請公屋派不到心儀單位就要投訴？有港女於網上發文，指她輪候公屋超過13年，申請時已說明要「獨立廚廁」，然而近日卻被二派到要共用廚廁的「長者屋」，因而感到不滿，打算向房屋署投訴。

帖文引來網民熱議，斥責她要求過分，「公屋有得指定要求嘅咩？ 你不如指明複式全海景？」、「咁有要求自己買樓啦」、「乜X嘢都話投訴」、「過分的要求，只會俾人鬧」。也有網民支持樓主等待三派，「個個都講得咁輕鬆，你估住幾日幾個月呀！反正仲有第三派，老虎蟹都博！」。



有港女於網上發文，指她輪候公屋超過13年，申請時已說明要「獨立廚廁」，然而近日卻被二派到「長者屋」要共用廚廁，感到不滿。（資料圖片）

該港女於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文表示，她輪候公屋13年9個月，申請時已說明要「獨立廚廁」，惟第二派是「長者屋」需要「共用廚廁」，令她不滿，想向房屋署投訴，「因得3次派房機會！」。

翻查樓主帖文，她今年4月獲派到問題單位，沒有接受，不計算派房次數；之後她獲派到觀塘安達邨，再次拒絕接受，「我這次拒絕原因是要照顧家父（他住葵青區），我申請市區但距離太遠難照顧，所以寫下可否派近葵青區（西九龍），但不接受」。

樓主申請公屋時，說明要「獨立廚廁」。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，不少人認為樓主要求過分，揶揄「過分的要求，只會俾人鬧」、「乜X嘢都話投訴」、「公屋有得指定要求既咩？你不如指明複式全海景？」、「你要求唔代表可以唔計喎」、「你只能當自己唔好彩，可以選擇唔要，因為本來派屋嘅嘢真係要靠運氣，你有要求嘅，唔代表人哋一定要受」、「咁有要求自己買樓啦」。

帖文引來網民熱議，不少人認為樓主要求過分。（《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》劇照）

也有網民支持樓主等待三派，「坦白講，要同鄰居共用廁所真係好唔合理，亦都好唔文明！半夜肚痛急屎、腸胃炎要去廁所真係超級唔方便！」、「個個都講得咁輕鬆，你估住幾日幾個月呀！真心問派到咁，又會有幾多人要？反正仲有第三派，老虎蟹都博！」。