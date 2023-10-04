流感｜3歲童發高燒服抗生素無效　醫生揭遭細菌與病毒夾擊極罕見

香港早前有5歲女童因感染甲型流感後出現併發症死亡，令不少家長相當擔憂。台灣醫生在社交平台分享另一個案，指有名3歲小孩出現反覆發燒的情況，驗出感染A型鏈球菌，惟即使醫生開出抗生素，卻一直未能退燒。女童經抽血檢查後才發現除了細菌感染外，原來同時受到病毒感染，須住院治療4天，靠自身免疫系統才康復出院。該醫生指小朋友同時感染細菌和病毒，情況十分罕有，除非有自身免疫缺陷問題才會出現。



葉國偉醫生指自9月以來，因為發燒就診的小朋友有增加趨勢，推估與適逢病毒流行期、新冠防疫鬆綁以及開學季節等3大因素有關。（示意圖，GettyImages）

台灣林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉早前在facebook專頁「葉國偉醫師的過敏急救室」發文，稱曾在1天內從不同小朋友驗出包括流感、腺病毒、新冠肺炎、呼吸道融合病毒（RSV）、病毒性腸胃炎及腸病毒等6種病毒，驚嘆「什麼病毒都有」。他續指，自9月以來，因為發燒就診的小朋友有增加趨勢，推斷與適逢病毒流行期、新冠防疫鬆綁以及開學季節等3大因素有關。即使已開學近1個月，患者仍比平時增加約二至三成。

台灣林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉指小朋友同時感染細菌和病毒，情況十分罕有，除非有自身免疫缺陷問題才會出現。（示意圖，GettyImages）

葉醫生指出，其中有1名3歲多小孩病患個案令他印象深刻，因對方發高燒來求診，驗出感染A型鏈球菌後，立即開出抗生素，理應會很快退燒。可是小孩一直高燒不退，再抽血檢查才發現，同時有病毒感染的反應。原來小孩除了細菌感染，同時受到病毒侵襲。小孩須住院4天，等自身免疫系統克服病毒才康復出院。葉醫生指，除非本身有免疫缺陷問題，通常小朋友不會同時感染2種以上的病毒，這種情況相當少見。

林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉，早前在社交平台分享幼童同時感染細菌及病毒的個案。（GettyImages）

葉醫生亦提醒近日有不少2歲以下小朋友感染「呼吸道融合病毒」（RSV），且發現時已經引起急性支氣管炎，不過目前多數病毒仍無特效藥，只能依靠自體免疫系統打敗病毒。

本港仍處於夏季流感高峰期，據最新1期新冠流感速遞顯示，1名過往健康良好、無打流感針的5歲女童，在9月18日感染甲型流感後併發腦炎，入住伊利沙伯醫院兒童深切治療部，其後病情惡化，在21日不幸離世。醫衞局在早前宣布開展流感疫苗資助計劃，合資格人士包括兒童及65歲以上人士可以免費打針。