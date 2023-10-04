流感｜3歲童發高燒服抗生素無效 醫生揭遭細菌與病毒夾擊極罕見
香港早前有5歲女童因感染甲型流感後出現併發症死亡，令不少家長相當擔憂。台灣醫生在社交平台分享另一個案，指有名3歲小孩出現反覆發燒的情況，驗出感染A型鏈球菌，惟即使醫生開出抗生素，卻一直未能退燒。女童經抽血檢查後才發現除了細菌感染外，原來同時受到病毒感染，須住院治療4天，靠自身免疫系統才康復出院。該醫生指小朋友同時感染細菌和病毒，情況十分罕有，除非有自身免疫缺陷問題才會出現。
台灣林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉早前在facebook專頁「葉國偉醫師的過敏急救室」發文，稱曾在1天內從不同小朋友驗出包括流感、腺病毒、新冠肺炎、呼吸道融合病毒（RSV）、病毒性腸胃炎及腸病毒等6種病毒，驚嘆「什麼病毒都有」。他續指，自9月以來，因為發燒就診的小朋友有增加趨勢，推斷與適逢病毒流行期、新冠防疫鬆綁以及開學季節等3大因素有關。即使已開學近1個月，患者仍比平時增加約二至三成。
葉醫生指出，其中有1名3歲多小孩病患個案令他印象深刻，因對方發高燒來求診，驗出感染A型鏈球菌後，立即開出抗生素，理應會很快退燒。可是小孩一直高燒不退，再抽血檢查才發現，同時有病毒感染的反應。原來小孩除了細菌感染，同時受到病毒侵襲。小孩須住院4天，等自身免疫系統克服病毒才康復出院。葉醫生指，除非本身有免疫缺陷問題，通常小朋友不會同時感染2種以上的病毒，這種情況相當少見。
葉醫生亦提醒近日有不少2歲以下小朋友感染「呼吸道融合病毒」（RSV），且發現時已經引起急性支氣管炎，不過目前多數病毒仍無特效藥，只能依靠自體免疫系統打敗病毒。
本港仍處於夏季流感高峰期，據最新1期新冠流感速遞顯示，1名過往健康良好、無打流感針的5歲女童，在9月18日感染甲型流感後併發腦炎，入住伊利沙伯醫院兒童深切治療部，其後病情惡化，在21日不幸離世。醫衞局在早前宣布開展流感疫苗資助計劃，合資格人士包括兒童及65歲以上人士可以免費打針。