抽脂失敗！人妻腹部留坑紋變「月球表面」　遭渣男老公嫌棄提離婚

想靠醫美變美卻導致反效果？內地有女子打算抽取自身脂肪填充胸部，並進行腹部抽脂修復手術，於是到醫美門診進行手術。但事後不如預期，不但乳房內出現增生性改變、結節等，腹部皮膚亦變成「月球表面」，留下一個個坑紋。雪上加霜的是，丈夫因為她身形改變而提出離婚，令女子悲憤不已，於是向醫美門診作出投訴，要求對方承擔她到其他醫院進行修復手術的費用，及賠償20至30萬人民幣（約21.7萬至32.6萬港元）的精神損失費。



內地42歲女子梅伊去年7月到湖南長沙1間醫療美容門診部進行腹部抽脂修復手術，及抽取自身脂肪填充胸部，結果令乳房內出現結節，腹部皮膚亦留下坑紋變成「月球表面」。（網上圖片）

內地媒體報道，42歲祖籍吉林的梅女士，現於江西南昌生活，去年7月到湖南長沙1間醫療美容門診部進行多項醫美手術，包括腰腹部抽脂修復手術及自體脂肪填充豐胸，但效果不理想。梅女士曾提出抽取大腿內側的脂肪填充到胸部，但術後卻發現醫生未有按其要求動刀，而且腹部表皮留下多處坑紋，「做得坑坑窪窪的，腹部的皮和肌肉粘連了。做完之後胸部經常會出現疼痛，裏面還有結節」。

今年9月15日，梅女士因胸部結節問題前往南昌市醫院求診，結果顯示她雙乳有增生性改變、多發環形高密度結節及斑點狀鈣化，而超聲波報告就顯示她雙側乳腺內有異常回聲團。

梅女士終決定向該醫美門診進行投訴，並公開與對方的聊天記錄，解釋為何在術後14個月才提出控訴。原來，梅女士曾就「腰部皺皺，難看死了」一事請門診部客服詢問醫生，擔心日後都會這樣，而對方回應稱梅女士正處於術後疤痕増生期，康復需時。梅女士觀察了一段時間，發現狀況一直未有好轉，且更因身材走樣，丈夫向她提出離婚，「後來我身邊的朋友就說醫院應該負責的呀，我才反應過來」。

她坦言對該醫美中心失去信任，要求醫美中心作出補償，包括承擔她到其他醫院進行修復手術的費用，及20至30萬元的精神賠償，具體要看其他醫院的方案。

梅女士公開與醫美門診的聊天記錄。（網上圖片）

9月28日，醫療美容門診部行政院長解釋，梅女士當日在同一場手術同時做了雙眼皮及下巴整容手術，醫生為降低風險，才未有按梅女士要求用自身大腿脂肪填充胸部，而她所不滿的腰腹部抽脂修復手術及自體脂肪豐胸術曾在其他醫院做過。梅女士之後承認，她曾在2017年於南昌市其他醫美機構進行上述2項手術，因效果不滿意，才在網上找資料，尋到位於湖南的涉事機構。

門診部表示，是次手術是幫梅女士進行修復，「任何醫生不會承諾說一次會修復好，如果沒做的話會更嚴重」，又承諾可以在院內繼續幫梅女士免費修復不滿意的項目。而發言人又指，梅女士早前曾帶其他整形機構的人到門診部，「她有可能是受了其他醫院的教唆，想來我們這裏搞點錢去別的醫院做手術」。

但梅女士就表示同行的人只是朋友，「管他們是做什麼的，他們又沒怎麼在醫院裏鬧事」，而且表明對門診部失去信心，認為他們技術與信譽均存在問題，堅持要求賠償。現時，雙方準備通過醫療主管部門進行協商。

（綜合）