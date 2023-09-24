豪花800萬円赴韓國整容！日女全素顏曬前後對比 最滿意臉上1部位
撰文：聯合新聞網
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日本一名女生日前在網上分享自己的整容結果，並曝光整容前後的素顏對比照，引發網友熱議！
一名日本女網友かりん日前在Twitter紀錄自己的整容史，不僅詳細記錄自己的手術名稱，而她除了在日本診所動手術外，還曾特地飛到韓國，被問到總花費時，她則透露「應該比800萬日幣更多」，坦言不想再繼續算下去。
【圖輯】點圖放大看日本女網友かりん整容前後對比👇👇👇
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かりん日前在Twitter公開自己的整容前後對比照，並透露她在臉上動刀的部位中最滿意的是鼻子，照片曝光後引發網友熱烈討論，紛紛大讚：「鼻子用的好漂亮，想知道是哪個診所的」、「妳以後的人生一定會一帆風順」、「這真的是同一個人嗎？」、「非常可愛」、「嘴唇變化真大」、「超漂亮，就算是花1000萬也值得」、「宛如乃木坂的美女」。
【同場加映】日本哨牙妹自細被嫌醜 花59萬整容變出「最強大對比」全網嚇傻（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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