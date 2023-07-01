夫見3歲孩奇醜無比恐戴綠帽　驚揭靚老婆「真臉目」　崩潰想離婚

你唯一要擔心的是如何跟孩子解釋！生下小孩才發現老婆的天大秘密，該怎麼辦？台灣有人夫於網上發文大呻，他與老婆是透過交友軟件認識，當初第一眼見到對方就覺得很漂亮，後來2人結婚生了小孩，在小孩兩、三歲時，他卻發現小孩「奇醜無比」，他擔憂是否被戴綠帽，沒料到老婆終坦承曾整容，全臉都有整過，他接受不到，正考慮是否離婚。



有人夫於網上發文大呻，他與老婆是透過交友軟件認識，當初第一眼見到對方就覺得很漂亮，後來2人結婚生了小孩，終揭發太太曾整容。（《殘念丈夫》劇照）

該人夫於Dcard以「#討論 婚後發現老婆整張臉都整的 想離婚！」為題發文表示，與老婆是於交友軟件認識，「那時第一眼看到她，覺得她很漂亮，也沒有塑膠味」，後來2人結婚生了小孩，在小孩兩、三歲時，他卻發現小孩「奇醜無比」，長得完全不像他與老婆，父母也納悶感奇怪。

人夫原以為自己被戴綠帽，沒料到老婆後來坦承全臉都整過容，「眼睛、鼻子、下巴、嘴唇、臉型全動過」，看了未整型前的照片後，他恍然大悟，「小孩跟老婆長的一模一樣，也讚嘆現在的整型技術已經是鬼斧神工等級了！」。

人夫直言，動了想離婚的念頭，「個人是可以接受小整，無法接受大整」，他好奇若情況倒轉，「如果女生婚後才發現老公整張臉都整的，也會想離婚嗎？」。

人夫原以為自己被戴綠帽，沒料到老婆後來坦承全臉都整過容，「眼睛、鼻子、下巴、嘴唇、臉型全動過」。（《整容天后》劇照）

網民留言批評樓主只看重顏值，而且自己本身樣貌也好不到那去，「你是愛老婆的臉還是靈魂？」、「當初你也是看人家漂亮才喜歡的，小孩醜表示你也醜啊」、「小孩奇醜無比你也有份，在那邊裝無辜」、「如果媽媽不好看至少爸爸的基因可以救場，如果沒救成功是不是該檢討一下自己」、「天然美女能嫁給你？」。

有網民斥責樓主不愛惜小孩，「形容自己小孩奇醜無比？有病吧你」，質疑是創作文，「有夠創欸，很無聊，你根本沒小孩還敢創這種文。有小孩的父母濾鏡都開超大，醜小孩也會覺得超可愛，而且第一胎像爸爸的機率超高，有生過小孩的都知道啊」、「大整絕對不一樣的，不可能看不出來」。

人夫直言，動了想離婚的念頭，「個人是可以接受小整，無法接受大整」。（《離婚活動》劇照）

有網民熱議應否離婚，又建議進行諮商，「離啊，我自己會因為對方不夠坦誠而離」、「美女也是會老，相處起來舒服比較重要吧」、「孩子都生下來了好像也只能接受了，建議還是去諮商一下吧，不管離不離婚終究還是得對這條生命負責」。

也有部分網民理解樓主被欺騙的感受，「如果要生孩子還是要跟對方講一下比較好誒，如果孩子生下來不符合期望，導致爹不疼的話對孩子來說根本是一場災難吧？」、「不懂為什麼要酸或罵原PO欸，這種事情應該讓伴侶知道吧，交往就算了，連當初要結婚都沒說真的很扯」。