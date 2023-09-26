灣仔MMA！短裙女不忿被拍打　起完飛腳出掃把打到甩脫　壯漢急逃

灣仔上演一場2男女街頭MMA大戰！網上流傳一條影片顯示，一名身材矮小的短裙女子晚上在盧押道傾電話時，突然遭一名高大男子數次拍打後腦，女子收線後無視身高差距，和男子爆發衝突。女方雖然明顯不敵男子，但捱打後憑住狠勁追趕壯漢，不理會自己赤腳，不時扔硬物和起飛腳。壯漢敗走馬路，不過女子繼續追趕，甚至取出掃把反擊，打到掃把甩脫，後來有「和事佬」勸架，但女子仍然窮追不捨，捱打男子立即逃走。影片上載後即被網民瘋傳討論，笑言「真是香港夜繽紛」、「踢得好」；據了解，警方最近沒有收到類似報案，未知是否有人就事件報警。



一名綠色短裙女子先在盧押道近駱克道傾電話，但壯漢突然拍向其後腦。（facebook影片截圖）

facebook最近流傳涉事影片，片長1分21秒，可見一名綠色短裙女子晚上在盧押道近駱克道傾電話，但壯漢突然走近，以手拍向其後腦，見女方沒有反應，再大力拍打。短裙女反手還擊，繼而撲向對方，但苦於身材差距，短裙女一直處於捱打狀態，當時1名外籍女子走近調解，壯漢一度走開。

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短裙女之後展開大反擊，先向男方投擲手袋，壯漢即時避開，沿盧押道往謝斐道方向離開，但短裙女窮追不捨。壯漢一度「紮馬」戒備，短裙女同樣「紮馬」，繼而起飛腳，懷疑追趕時脫鞋，索性就地取材飛擲男方，壯漢沿盧押道往駱克道方向敗走馬路，以為現場會有車輛駛經，短裙女不會再追。

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不過壯漢輕視短裙女復仇決心，短裙女在附近取出掃把施襲，打到連掃把都甩脫。這時再有1名外籍男子上前勸架，雙方雖然一度拉開距離，但短裙女手持掃把棍追打，雙方沿駱克道往分域街方向一逃一追，影片至此結束。

影片引來多名網民瘋傳討論，有網民聲稱事件涉及印度男大戰越南女，有人形容影片「真是香港夜繽紛」、「所以我和兒子說如果他打老婆，我會和他斷絕關係」、「踢得好」、「正在拍攝寶萊塢電影」。

（綜合）