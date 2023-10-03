小孩MMA｜男童先動手打人　女童精準還擊　1招迴旋踢直接踢出門外

人外有人天外有天，未了解對手實力就動手的確是危險事情。近日網上流傳影片，顯示內地1名男童在商店內突然動手打1名年齡相近的女童，他朝着女童胸前連打6拳，沒想到女童毫不怯場，靈活躲閃再侍機反撃，對着男童使出1招迴旋踢，就將他踢出門外。



網上流傳影片，顯示內地1名男童突然動手打1名年齡相近的女童，他先朝女童胸前連打6拳，最後遭女童反撃，被對方迴旋踢踢中。（網上圖片）

該段影片在內地多個社交平台流傳，有內地媒體指事件發生於重慶1間文具雜貨店內，當時1名男童突然動手打店內另1名女童，被監控拍下，而畫面顯示日期為8月30日。影片中，該名穿藍衣的男童氣勢洶洶地走向4名女童，對着其中1名雙手叉腰的黃衫女童動手。男童對準她的胸前，抬手就是6拳連環拳，旁邊的2名女童見狀，被嚇得手拉着手退後一步。

而被打女童以手擋胸，絲毫不慌，等男童一停手，她便抬腿一伸，直將男童踢出5、6步遠。男童回神後再急步上前欲踢向女童，卻站不穩反而摔倒在地。待男童爬起來後，2人又你來我往地拳打腳踢了數秒。之後女童看準時機，一把將男童推開，再來1個迴旋踢，狠狠踢向男童腰臀。估計是被女童踢呆了，男童只能雙手交叉護胸，節節敗退，被女童再連踢5、6腳，直接踢出店門外。

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影片在網上引起極大迴響，不少人都震驚於女童的好身手，「家長們！小女孩該報什麽班看到沒！」、「這小女孩兒練過吧，那個迴旋踢很正宗」。也有人擔心男童被打傷，然而，更多人認為男童先動手打人就要自食其果，女童只是被打後反撃，「欺負女孩的男孩就不是什麽好孩子，女孩反擊是對的」、「男孩子的行為才危險，他在打女孩胸口…太危險了」、「我兒子從小就被我老公教育不能跟女孩動手，不管對錯」、「咱不欺負別人，但對欺負咱的也絕不手軟」。

（綜合）