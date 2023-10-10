悲！印4歲女童開超市雪櫃下秒「觸電致死」　父在旁揀飲品未發現

印度日前發生一宗可怕的觸電致死悲劇，1名4歲女童隨父母到當地超級市場購物，當她伸手抓住雪櫃把手時，疑因雪櫃漏電，女童觸電全身僵直懸掛櫃旁。當她父親發現異狀時，為時已晚，最終女童不幸觸電致死。整個驚悚奪命過程僅僅18秒，被店內閉路電視完整記錄下來。據警方初步調查所得，超市雪櫃沒有安裝地線。



印度4歲女童瑞希塔隨父母到超級市場購物，當她伸手抓住雪櫃扶手時，下秒就不幸地觸電致死。（網上影片截圖）

綜合印媒報道，事發於2日上午7點35分左右，印度泰倫加納邦（Telangana）4歲女童瑞希塔（Rishita）跟着父母到尼紮馬巴德（Nizamabad）納維帕特（Navipet）的一所超級市場購物。據超市員工所言，當時他們本來快要結帳，但父親拉賈塞卡（Raja Sekhar）及瑞希塔打算折返冷凍櫃加添商品。

拉賈塞卡站在凍櫃前正在搜尋凍飲，女兒瑞希塔則走到毗連的雪櫃前面，有指她正打算取出凍櫃內的朱古力。不幸的是，當她伸手握住雪櫃把手，意外就發生了，疑雪櫃漏電使她觸電致死，整個過程被超級市場內的閉路電視拍下。

從網上流傳的影片可見，瑞希塔先伸出左手想拉門雪櫃門，但似乎不夠氣力，於是換了右手。然而，這次當她出力一拉，就突然整個身體繃得僵直並向後仰，右手仍然伸直高掛於門柄上。

拉賈塞卡還未發現女兒異狀，仍專心研究眼前飲品。直至18秒後，他挑好飲品，轉身準備和女兒去結帳時，才發現女兒失去知覺掛在雪櫃旁。當時瑞希塔已經雙眼反白，拉賈塞卡迅速把她抱起送入醫院，可惜醫生宣告她已經死亡。

受害女童父母及親屬認為是超級市場疏忽導致女童死亡，要求店方負上責任，故帶上女童遺體在店外不滿抗議。警方發言人表示，初步調查顯示涉事雪櫃沒有接地線，但詳細原因仍有待查。警方已立案調查超級市場，暫未有任何人被捕。

（綜合）