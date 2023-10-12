驚險！小象跟唔上大隊走失　被迫單挑獅群　1招退敵脫險影片瘋傳

大意的母象遇到一群兇猛的獅群，究竟結局會怎樣？南非公園上演令人驚險的一幕，母象帶領一群小象橫越草原時，沒發現其中1隻小象走失，未有跟隨大隊。落單獨自在草原上徘徊的小象隨即被一群獅子虎視眈眈，包圍這頭囊中之物。想不到小象未有被獅群的兇猛所震攝，反而勇敢站起來，獨自與獅群對決，成功反敗為勝脫險，過程被1名美國遊客拍下，並在YouTube上發布。影片隨即被瘋傳，有網民笑稱：「堅強的小孩背後可能都有個冒失的家長。」



小象沒有跟上大隊走失了，落單的牠竟誤入公獅跟母獅的地盤。（影片截圖）

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美國弗吉尼亞州1名男子施努普（Brent Schnupp）早前在Youtube頻道「Latest Sightings」上傳1段影片，記錄他在南非克魯格國家公園（Kruger National Park）觀光時拍下的驚險一幕。

當時1隻大意的母象，未有發現自己的孩子沒有跟上大隊走失了，落單的小象更誤入公獅跟母獅的地盤，牠立即發現自己身陷險境。

從影片可見，年輕公獅與母獅發現小象，隨後亦有其他獅子緊隨追上，對小象虎視眈眈。只能單打獨鬥的小象臨危不亂，每次見到獅子想要衝前威脅自己時，會向前踏步作勢恫嚇獅子。雖然小象體型不如成年大象，但威懾力十足，仍嚇倒了年輕獅群，最終小象勇敢戰勝獅群成功脫險。

施努普指自己很喜歡研究野生動物，這次是首次看到小象被獅群包圍的驚險畫面，形容小象表現相當勇敢，實在非常罕見。

有網民指小象能逃走，跟年輕獅群獵食經驗不足有關。（影片截圖）

影片在網路上瞬即被瘋傳，吸引逾300萬人觀看。有網友留言指「小象勇氣十足，竟然敢獨自單挑獅子群」，也有網民分析認為，「其實小象能逃走，跟年輕獅群獵食經驗不足有關，如果今天牠遇上的是一群精英獅子的話，應該早就成為盤中飧」、「獅子其實不太敢招惹大象」。有網民則笑言，「小象：這媽媽是靠不住了」、「堅強的小孩背後可能都有個冒失的家長」。