31歲港女飛鹿兒島暗藏液體大麻被捕！報稱跳舞導師　向警方咁解釋

有香港女子涉帶毒品入日本被捕！鹿兒島海關10月4日開記者會，表示上月6日，31歲中國香港藉女子涉嫌帶0.537克的液體大麻入境，違反《大麻管制法》被捕，女子報稱任職跳舞導師。日本警方調查指，疑犯否認指控，但承認是物主，稱忘了有攜帶該物品，不是故意帶入境。日本傳媒報道，鹿兒島海關4日開記者會，指1名31歲、報稱任職跳舞導師的中國香港藉女子江寶瑩，涉嫌將液體大麻帶入境，在鹿兒島機場被捕。鹿兒島海關分署指，這次是轄區首次截獲從海外攜帶液體大麻入境。



日本鹿兒島海關開記者會，指1名31歲中國香港藉女子，入境時攜帶液體大麻被捕。（鹿兒島電視台截圖）

日本傳媒報道，鹿兒島海關4日開記者會，指1名31歲、報稱任職跳舞導師的中國香港藉女子江寶瑩，涉嫌將液體大麻帶入境，在鹿兒島機場被捕。

海關指，9月6日上午11時55分，江女由香港國際機場飛抵鹿兒島機場，海關人員檢查其行李時，在其托運的行李內發現可疑物品，懷疑是毒品。

港女入境鹿兒島時，被搜出0.537克的液體大麻。（鹿兒島電視台截圖）

警方指接獲海關通報後拘捕江女，確認她攜帶了0.537克的液體大麻，涉嫌違反《大麻管制法》。調查時江女承認自己是物主，忘記有帶在身上，自己不是故意的，否認指控。警方表示相關液體大麻份量少，相信女子是自用，但未清楚其獲得途徑，細節待查。

日本鹿兒島海關開記者會，指1名31歲中國香港藉女子，入境時攜帶液體大麻被捕。（鹿兒島電視台截圖）

鹿兒島海關分署指，這次是轄區首次截獲從海外攜帶液體大麻入境。海關將以違反《海關法》試圖進口大麻為由，向鹿兒島地方檢察廳提出申訴。

2016年9月，有加拿大男子因攜帶含有毒品成份的植物碎片從鹿兒島機場入境被捕，故這是鹿兒島7年來首次在機場截獲毒品。

（綜合）