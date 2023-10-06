WhatsApp收友人訊息要求轉帳　網民憑1習慣識穿　騙徒疑自爆資料

WhatsApp騙案防不勝防！即使是親朋好友傳來訊息，也不能掉以輕心。有網民上載友人的對話截圖，稱友人收到朋友傳來訊息，要求即日幫忙轉帳9,800元，承諾翌日10時會還款。樓主友人看過訊息，發現有1點不妥，待對方提供轉帳資料後即識穿為騙案，更懷疑騙徒「自爆」個人戶口資料及電話號碼。



有網民稱友人收到朋友傳來訊息要求轉帳9800元，事主看過訊息發現有1點不妥，待對方提供轉帳資料後即識穿為騙案，更懷疑騙徒「自爆」個人戶口資料及電話號碼。（資料圖片）

「留意返WhatsApp呃人手法。」該網民早前於facebook群組「黃大仙區友」分享1張WhatsApp對話截圖，表示為友人與其朋友的對話。樓主指，友人早前收到朋友訊息，詢問「你手頭有無$9800？」，稱銀行卡超過轉帳限額，要求他幫忙轉帳，並承諾「聽日10點過返畀你」。

對話截圖可見，樓主友人看過訊息後表示「有好多（錢）」，對方似乎看不明白，打了「？」詢問意思。樓主友人遂再問「你唔係問我有冇$9800咩？」，對方於是傳了戶口號碼、持有人名稱及轉數快電話號碼等資料，要求他「轉咗發圖同我講」。

樓主表示，友人看過訊息發現不妥，指該名朋友平常傳訊息時必定會先稱呼他，加上訊息中有錯字，令他更感懷疑，直至看到帳戶資料便認定是騙案，「我朋友話呢個人有錯字，同埋一開波佢朋友唔會冇稱呼，所以即刻知係呃人」。最終樓主友人回覆指「我得冥通銀行咋啵，你啱唔啱使」，對方則似乎未有閱讀訊息。

帖文引起網民關注，有人表示近日多次遇到類似訊息，「呢排勁多，有齊對方戶口，拉得」、「我都收過這樣的短訊」、「收過一模一樣嘅msg（訊息），改下啲錯字先出嚟呃人啦」。亦有人笑指騙徒功力未夠，在訊息內「自爆」個人訊息，「有晒資料，呢條友係咪新人？」、「啲戶口通常都係買、呃返嚟」、「即刻打去銀行舉報，凍結戶口」。