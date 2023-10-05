情侶街頭鬧分手片瘋傳！港女拒婚再鬧男方：死廢柴　連摑7巴離開

「放手，放開所有，彼此更自由。」網上近日流傳一條影片，本港一對男女在大廈出入口鬧分手，女方多次高聲尖叫，強調「我唔會嫁畀你㗎，你自私到爆，我唔會同你結婚啊」。男方緊緊捉實女方，令女方除了不停大叫「放手」外，更向他連摑7巴！最後港女道出殘酷事實，怒罵男方「根本唔想做嘢」、「死廢柴」，說罷掙扎離開。網民留言「個女人都講到咁，放手幫自己攞返最後嘅尊嚴」、「想食軟飯失敗」，亦有眼利網民指是舊片再傳「條片已經好耐喔」。



一對男女身處一棟大廈出入口，男方緊捉女方的左手，衣物跌在地上。（facebook群組「24小時膠通消息報導」影片截圖）

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涉事影片被上載至facebook群組，片長約1分鐘，短片經過剪輯和配上中文字幕及配樂，可見一對男女身處一棟大廈出入口，男方一開始已經緊捉女方的左手，衣物跌在地上，但她態度強硬，以沙啞聲線和極高分貝講明「我唔會嫁畀你㗎，你自私到爆，我唔會同你結婚啊」，繼而將右手的紅傘交到左手，方便騰出右手，再怒摑男方數巴要求放手。

男方質問女子受到誰人唆擺，女方直言「個個都鬧你」、「死廢柴」、「你根本唔想做嘢」。男方顯得生氣，將紅傘扔到地下，女方經掙扎後，男子終於鬆開手，女方再摑一巴，取傘離開，男方見狀取回跌在地上的衣物後追上去，影片便結束。

男方取回跌在地上的衣物後追了上去。（facebook群組「24小時膠通消息報導」影片截圖）

影片引來多名網民討論，紛紛留言指「個女人都講到咁，放手幫自己攞返最後嘅尊嚴」、「想食軟飯失敗？」、「點可以隨便放開金主㗎，機會係留畀有機會嘅人！」，亦有人稱片段已流傳多時，「條片已經好耐喔」。

（facebook群組「24小時膠通消息報導」）