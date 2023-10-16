震撼片曝光！情侶租房5天走佬　滿床血漬遺用過避孕套衛生巾超臭

看影片已感受到現場有多臭！山東有民宿老闆娘上傳影片，炮轟一對年輕情侶日前租房5天後「走佬」，屋間內部臭氣熏天、滿床血漬、地上佈滿垃圾，還有用過的衛生巾和避孕套。老闆無奈地向內媒指，相信女孩子「來大姨媽」還亂攪一通，從沒遇過如此低質租客，房間起碼要清潔3天。影片震撼畫面曝光後令網民嘩然，形容情侶曾「浴血奮戰」，「能住成這樣也是人才」。



情侶租房後床上有許多血漬，房東質疑女生來經仍「亂攪」。（微博影片截圖）

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內媒報道，9月26日山東聊城有民宿老闆娘上傳影片，指控有年輕情侶租房5天後「走佬」，畫面可見，床上有許多已乾涸的血漬，地上滿是垃圾，不少是用過的衛生巾及避孕套。

房東于女士在片段中指出，該對年情侶沒打招呼就「偷偷跑路」，她入房發現屋內臭氣熏天，滿床是血漬，「這個女孩子給我弄我這床，滿床就血」。她從未遇過如此沒質素的租客，非常無奈，住5天變成這樣子，「窩囊死了」，懷疑女生是生理期「亂來」，才會弄出如此大面積的血，又擔心會否對她身體造成傷害。

地上有大量垃圾，更有用過的避孕套和衛生巾。（微博影片截圖）

于女士其後接受內媒訪問仍相當生氣，稱該對年輕人走時沒正式退房，是偷偷跑的，入內見到滿地吃過的食物垃圾，床褥全是血「女孩子應該來大姨媽了」，現在將窗戶全打開，要不停噴酒精清潔，被和床褥基本上要重做，「兩三天弄不完，三天之內肯定不能用房子了，那個房間不用租了」。

網民批評情侶行為太惡心，「放心，正常人幹不出這事，肯定不正常的人」、「還有用完的衛生巾」、「這是生理期來旅遊，天天就是Ｘ」、「這倆口子是在浴血奮戰嗎」、「我就是在民宿感染的HPV」。

有網民留意到房東形容兩人是「跑路」，懷疑是沒有正式的實名登記，認為民宿也應登記身份證，或者開更高的押金才可阻嚇這些低質素住客，「這種民宿租賃最好實現簽訂合同，對雙方都好」。

（綜合）