有人墮下水道！14人出動拯救搜尋1小時　失蹤男突現身揭驚險真相

看見有人發生意外報警是常識，縱使最後是虛驚一場也不減人性善良！馬來西亞日前有民眾報警，指目擊有男子墮到3.65米深的下水道，多名救護人員隨即趕往現場，探身入下水道期望救人，不過搜索近1小時仍有發現，而涉事男子竟突然現身，訴說事件經過。原來他事發時正在割草，掉到下水道瞬間幸好有緊抓割草機，終成功返回地面，然後立刻趕回家洗澡，相信目擊者沒有看見事件「後半段」才會報警，事件在虛驚中結束。



大馬有民眾目擊1名男子掉進深達3.65米下水道，報警後大批救援人員趕往現場搜救，最終證實男子平安。（網上圖片）

綜合馬媒報道，事發於本月5日吉隆坡的某街道，有民眾目擊1名男子墮進下水道，隨即報警求助。大馬民防部隊（Angkatan Pertahanan Awam Malaysia，簡稱APM）的警官蘇哈托（Ahmad Junaidi Dukut Soeharto）表示，約下午5時接獲求助個案，1隊共14名救援人員隊伍迅速趕到現場，他們盡力搜索該跌進深達3.65米下水道的男子，曾有救援人員將其上半身爬進下水道，同事則在後方緊抓其小腿，可惜尋人近1小時仍然未有發現。

救援人員尋人多時無獲，沒料到「失蹤男」突現身，自揭當時緊抓割草機因而成功爬出，並早已回家洗澡。（GettyImages／示意圖）

正當救援人員把握時間加緊搜救之際，他們積極尋找的「失蹤男子」忽然現身，透露事發時正進行割草工程，不過由於下水道沒有使用鐵蓋蓋住，所以不慎墮下，幸好他及時緊緊抓住割草機，成功從水道爬回地面，然後立刻趕回家洗澡，或許因為目擊者沒有看見後續情況，所以才會造成是次烏龍。該警官亦補充，這名27歲緬甸男子並沒有受傷，救援行動亦隨着當事人現身而告終。

（綜合）