妻子抱屍痛哭3小時　屍體下葬4天後「死者」竟回家　警揭烏龍真相

雖說人死不能復生，但印度縣泰米爾納德邦近日卻發生1宗離奇「死而復生」的命案。當地民眾在3月31日於某處巴士站發現1具男屍，警方接報到場調查，其間1名剛好身處現場的民眾看到屍體後，自認是死者的親戚，並通知死者的妻子和兒子到場認屍，妻子當場抱屍痛哭約3小時。

惟在葬禮後4天，「死者」竟活生生回家，才揭發整件事只是場「大烏龍」，死者的真實身份另有其人，雙方純粹因樣貌非常相似，所以連家人也認錯屍。



印度日前發生男子「死而復生」的離奇事件，但最後原來是因人有相似而鬧出認錯屍。示意圖。（Gettyimages）

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事發於上月31日，印度縣泰米爾納德邦某處巴士站出現1具男屍，在場有民眾憑其外貌認出死者是他的55歲親戚穆爾西（Moorthy），便通知穆爾西的妻子及兒子到場認屍，妻子認為死者正是丈夫穆爾西，妻子更傷心得抱着屍體痛哭2至3個小時。

經過屍檢後，該具男屍被交予穆爾西的家人處理，並於4月4日被埋葬。然而，當家人還在沉痛之中，穆爾西於葬禮4天後竟出現在家中，全家人看到他時都非常震驚，並立即通知警方。

死者被認為是印度男子穆爾西，家人在認屍後將其下葬，未料穆爾西在葬禮4天後「回家」。（Tim Foster / unsplash）

警方調查後還原事件真相，指死者的身份根本不是穆爾西，但其樣貌與屍體驚人地相似，猶如雙胞胎般，才會發生這場認錯屍事件。「翻生」的穆爾西則向警方表示，他在過去數天只是到了另一村莊幫忙收割甘蔗，但工作未能如期完成，故延誤了回家的日子。目前警方已經向附近城鎮發出失蹤人口通報，希望盡快確認死者的真正身份。

（綜合）