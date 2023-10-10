疑打風後花槽積水　美孚住戶窗邊倒水落街10分鐘　街坊狠批無品

颱風小犬為香港帶來大風和暴雨，部份地區出現水浸影響交通。即使身在家中，也有市民面對寓所積水問題，有美孚街坊周一（9日）拍下影片，顯示有住戶打風後疑發現單位窗外花槽積水，竟以水盆盛水直接往街外倒出，過程長達10分鐘。拍片者批評涉事住戶行為自私，街坊看過影片亦紛紛怒斥，甚至質疑相關行為已違反高空擲物法例。



有美孚街坊周一（9日）拍下影片，顯示有住戶打風後疑發現單位窗外花槽積水，竟以水盆盛水直接往街外倒出，過程長達10分鐘。（fb「Mei Foo 美孚」影片截圖）

+ 1

相關影片周一（9日）中午被上載至facebook群組，當時天文台已宣布改發3號風球，不少打工仔正出門趕返辦公室。片中可見，美孚新邨有高層住戶以容器盛載液體，不斷從單位窗戶向街外傾倒，水花連同雨水一同從天而降，直墜地面。樓主狠批涉事住戶行為自私，形容對方「倒水落街倒咗10分鐘」，批評：「佢唔係諗住自己住高層就無人見到無人知下嘛？」

樓主續指，由於事發時正要出門趕上班，因此只能拍下影片作為日後投訴證據，「影咗一陣我就趕住返工，根本冇時間等管理處嘅人上嚟」。不過她又認為管理處難以處理有關問題，「上網搵管理處電話只搵到個打唔通嘅number，就算我投訴完畀管理處，管理處啲人嚟到，佢都已經倒完啦」。

水花連同雨水一同從天而降，直墮地面，影片引起街坊討論。（fb「Mei Foo 美孚」影片截圖）

影片引來街坊討論，有人估計涉事住戶打風後發現窗邊花槽積水，但批評高空倒水行為無品，「花槽去水塞咗都唔使咁」、「買個泵仔就搞掂啦」、「倒廁所唔係可以一次過倒，唔使分咁多次？」。亦有人質疑窗邊倒水行為已屬違法，建議樓主報警，「報警，可告高空擲物，罰得重」、「報警啦，有片走唔甩」。

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4B條，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者即屬犯罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。