情已逝？結婚相簿被棄於小巴站頭　網民估原因　英文名成關鍵線索

結婚一生人一次，很多新人都會拍婚紗照紀念，可是竟有人將珍貴回憶隨便棄於街頭？有網民日前發文，指在鑽石山1個小巴站頭旁邊發現1本印有「1990」字樣結婚相簿，懷疑相簿主人感情生變才狠心棄置婚照，提醒物主盡快取回。

帖文引來網民熱議，紛紛討論相簿被棄街頭原因，「離咗婚唔要啦！」、「又或者係影得唔好嬲到掉呢」。有眼利網民其後發現，相簿上英文名其實是台灣一婚紗公司名稱，估計被遺下結婚相簿只是當年樣板書，而相中人或只是模特兒。



有網民在鑽石山1個小巴站頭旁邊發現1本印有「1990」字樣結婚相簿，懷疑相簿主人感情生變才狠心棄置婚照。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

「跪玻璃系列或離婚冷靜期？認識的就提提佢。」該網民於facebook失物群組發文，表示上周三（4日）晚上9時許，在鑽石山荷里活廣場巴士總站70號小巴站頭，發現1本結婚相簿被隨意棄置在欄杆上，呼籲物主盡快取回。

樓主上載相片可見，相簿被放於小巴站頭無人認領，旁邊更放着已飲用飲品紙盒。相簿封面為1對新人在水邊甜蜜相擁照片，男方輕吻女方面頰，底部則印有「SOPHIA」英文字以及「1990」字樣。樓主曾好奇翻開相簿，可見相簿鍍上銀色頁邊，設計精緻，首頁則有新人站於白色牆壁旁「擺甫士」合照。

樓主曾好奇翻開相簿，可見相簿首頁有新人站於白色牆壁旁「擺甫士」的合照。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

網民看過相片均對相簿被棄置於小巴站頭感好奇，紛紛估計背後原因，「睇怕都要跪幾塊玻璃」、「睇啲禮服同造型，應該至少有十幾廿年嘅時間。紙袋都冇個就多數唔係唔小心漏低」、「唔畀係員工要交收整跌客人份件？」、「應該係離咗（婚）先唔要」、「又或者係影得唔好嬲到掉呢」、「是垃圾，非失物」、「應該唔小心啩？真係唔要應該有啲公德心扔落垃圾桶」。

不過有眼利網民留意到，相簿上的「1990」或是指年份，而「SOPHIA」並非新人名字，而是婚紗公司名稱，估計相簿或是90年代婚紗店樣板書，「呢間Sophia係台灣公司，台灣婚紗店門口都會擺一本咁嘅樣品書畀人參考，憑我嘅經驗，呢本入面嘅couple（情侶）似model（模特兒）多啲，我直情覺得我見過𠻹」、「呢啲似係公司畀客睇Demo咁喎，因為如果客相薄，一般唔會放公司logo喺封面」。