傷心故事？心形蛋糕棄港鐵站垃圾桶上　網民批浪費：蛋糕是無辜的

花心思送禮卻無人領情，是有多麼悲傷。最近網上瘋傳一張相片，見到一個完整的紫色心形蛋糕竟被擱置於港鐵月台垃圾桶邊緣，引起網民熱烈討論。不少人偵探上身，猜測蛋糕背後故事，又指可能與感情事有關，「個蛋糕好慘」、「係咪俾女飛，連個蛋糕都唔要」、「似俾人請食檸檬喎」。



網上瘋傳一張相片，見到一個完整的紫色心形蛋糕竟被擱置於港鐵月台垃圾桶邊緣，引起網民熱烈討論。（Facebook群組「將軍澳主場」相片）

有網民於Facebook群組「將軍澳主場」上載相片，相中可見一個紫色拼粉紅色的心形忌廉蛋糕，上面更寫着一個「Ying」的名字，但蛋糕卻被遺棄在一港鐵站垃圾桶邊緣，又無人認領，樓主也不禁表示：「太浪費，蛋糕係無辜的！」

一眾網民也紛紛猜測當中耐人尋味的故事和蛋糕被丟棄原因，「蛋糕哭了」、「傷心的蛋糕」、「或者係帽事呢」、「阿Ying 唔食蛋糕」、「個蛋糕好似好唔開心」、「蛋糕背後有個傷心的故事」、「有人整咗一個蛋糕俾阿Ying，但發現其實對方叫阿Ling」、「可能係一個女仔親手整咗一個蛋糕畀一個叫Ying嘅男仔，但可惜......」。

網上瘋傳一張相片，見到一個完整的紫色心形蛋糕竟被擱置於港鐵月台垃圾桶邊緣，引起網民熱烈討論。（Facebook群組「將軍澳主場」相片）

有網民更笑指「細個睇電影情節，呢個通常係炸彈」、「似整蠱蛋糕，小心，勿近，可能會爆」。也有網民留言認為這做法太浪費，「應該記錯生日日期，即刻趁未發生血案前棄掉」、「為咗記念垃圾桶生日」、「咁攞返屋企人食都好吖，拒絕做大嘥鬼，做人都要現實啲會好啲」、「放喺垃圾桶上面，睇得出主角用咗好多心機去整，佢自己都唔捨得掉」。

（Facebook群組「將軍澳主場」）