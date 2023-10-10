香港單車節2023｜從電競單車煉成的冠軍女車手　江琳盼主場再揚威

體育老師江琳因為疫情而接觸電競單車，後來更成為公路車手，揚威各項亞洲賽事。今年10月22日，她將第三次踏上「新鴻基地產香港單車節」女子公路繞圈賽的賽道，與本地及大灣區車手一較高下，再次感受真正的速度飛馳。江琳已經全力備戰，平日在家練習電競單車，周末跟隨車隊在現實世界作公路車訓練，兩者訓練相輔相成，冀於主場為香港爭光。



電競成為杭州亞運正賽比賽項目，掀起不少話題。這次與江琳的對話，也從電競單車開始。

所謂電競單車，就是坐在單車機上，以相關軟件跟世界各地的車手對戰。與一般三、四小時的公路單車賽不同，電競單車比賽時間約一小時，講求高強度和爆發力。

江琳（左）參與電競單車三年，已從家中踩到世界舞台。（受訪者提供）

35歲的江琳大約三年前接觸電競單車，全因當時受疫情影響，球場被封，本身踢足球和偶爾參加三項鐵人的她，機緣巧合下接觸電競單車，既不受疫情影響，又能減肥。「電競單車不受場地、天氣、地域、時間等因素影響，隨時開機就可以踩，又能接觸各地不同高手。」

電競單車讓江琳「衝出」香港走進世界，今年6月，她到新加坡角逐第一屆奧運電競錦標賽（Olympic Esports Series）總決賽，賽事以兩男兩女混合組隊，江琳是香港唯一代表，最終奪得季軍，「賽會招待我們的規格，真的像去奧運會一樣，有開幕禮、閉幕禮、全球直播，到我贏了比賽之後，更要像真正運動員一樣驗尿，這真的是一生人一次，對一名業餘運動員來說，平常不會有這個機會」。除了奧運電競錦標賽，江琳過去兩年亦連續獲得「UCI電競單車世界錦標賽」參賽資格，是唯一一個亞洲車手。

江琳平日以電競單車訓練為主，周末才出外踩公路單車。（受訪者提供）

除了電競單車，江琳也是「實體」的公路單車選手，在她接觸電競單車後一年，「有鄰居見我有踩單車習慣，便提議一起出去踩公路單車」。對於這名全職教師而言，在香港練習公路單車不是易事，「工作繁忙，每天『返7放7』，要跟年輕的隊友在8點半、9點的青山公路集合再訓練，真的做不到。」因此她平日都以電競單車訓練為主，周末才跟隊友到公路訓練。

江琳年輕時以玩票性質享受單車樂，沒想到也是另一種「難忘」經歷。她於大學年代及前年分別因意外受傷，面部縫了多針。因單車而在身上留下兩次「戰績」，為什麼還堅持踩單車？江琳笑說：「很多事情都是『言教不如身教』，我本身是老師，我們要做的事情正正就是以『生命去影響生命』。」她續說：「有學生會覺得，原來老師也不是一帆風順，老師也是很遲才開始踩單車，同樣可以踏上世界舞台。他們只有十多歲，人生仍有很多可能性，我希望他們會相信自己都做得到。」

除電競單車外，江琳在公路單車上亦有不少隊友。（受訪者提供）

江琳沒有空口講白話，她在公路單車同樣戰績彪炳，今年6月於亞洲公路單車錦標賽先進組賽事，取得個人計時賽金牌，以業餘車手當上亞洲冠軍。去年在「新鴻基地產香港單車節」女子公路繞圈賽奪冠，今月她將再度出擊，第三次參加香港單車節，與一眾本地及大灣區車手於女子公路繞圈賽比併，力求衛冕。賽事在尖沙咀梳士巴利道至紅磡一帶繞兩圈，每圈3.7公里，江琳認為自己有一定優勢：「香港的繞圈賽長度較短，可以說是世界獨有，電競單車剛好距離也較短，重視短時間衝刺、強度較高。」她上屆也曾參加這個比賽，知道什麼位置需要注意，但她不敢掉以輕心，全力準備：「可能一個轉彎做得不好就失去爭奪錦標的機會，但也會全力備戰，希望為香港女車手爭光。」

2023新鴻基地產香港單車節

日期：2023年10月22日

活動詳情：

www.discoverhongkong.com/cyclothon/tc