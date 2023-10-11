超臭！過期魚油當臉霜　港女呻男友嫌腥臭：話我街市味　效果係…

不少香港人食無定時，日常飲食又難以攝取均衡營養，部份人或會選擇食營養補充品。最近1名女子在社交平台發文，稱家中有1瓶已過期3年的魚油，其中一半被她用作製成臉霜，但因不想浪費和丟棄剩下的一半，故請教網民該如何處理。她表示，自從使用「過期魚油臉霜」後，一直被男友投訴她散發着腥臭味，其做法引來網民討論，有人笑言「我唔係妳男友，隔住個mon睇到妳話整臉霜我都覺得妳臭，覺得妳勁勇」。談到臉厢效果，樓主指「臭係臭啲，不過真係塊臉滑咗」。



1名女子家中有1瓶已過期3年的魚油，由於不想掉棄，她將其中一半魚油製成臉霜使用。（facebook圖片）

樓主於facebook群組「食物放提 Free Food Flow」發文，稱家中有1瓶已於2020年過期的魚油，但她又不想浪費，故已將一半製作成臉霜塗臉，惟她大呻魚油味「腥到俾男朋友話我臭……佢一挨埋嚟話我陣味係街市味」，無奈之下她只好另想辦法處理餘下的一半魚油。

她在帖文問道，過期魚油有否其他用處，否則棄之可惜。不過許多網民最關心其「過期魚油臉霜」，提醒她膠囊一旦溶解，或會滋生細菌，但也有網民笑稱完全能體會樓主男友的感受，「當我剪咗一粒過期魚油搽手，然後深深明白你男友」、「萬萬不能焗油，我試過整間屋包括我自己都唔想活，臭到飛起，噴幾多空氣清新劑都無用，好似間屋死咗好幾條魚」、「臭，就代表壞，就咁簡單，小心用完塊臉爛」、「掉咗佢啦大佬！臭都算，因間爛臉妳後悔都嚟唔切！」。

樓主其後留言回應臉霜效果問題，稱自從該瓶魚油快將過期時，便開始轉為臉霜使用，因此已經使用了3年之久，形容「純粹腥味嚟嘅」、「臭係臭啲，不過真係塊臉滑咗」。