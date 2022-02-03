日本48歲單身壽司師傅　雪櫃竟藏「過期1年」舊餸　真相暖哭觀眾

今天，《跟拍去你家》節目組在深夜的地鐵站口，遇到了一位帶著眼鏡的大叔，他很爽快的接受了節目組跟拍的請求。



大叔今年48歲，是一位壽司職人。雖然自己很喜歡做壽司，但是對工資非常不滿。因為疫情自己被減薪了，到手也就25萬日元多點。

目前還沒有結婚，自己一個人居住，自稱是「單身狗協會會長」……

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不一會兒就到了大叔的住處，大叔有個習慣，就是不關門也不關燈。雖然是租來的房子但是面積不算小。17多平方米的空間還擺了一架鋼琴。大叔說自己受母親的影響，自己很喜歡彈鋼琴。這家鋼琴是個老古董了，上個世紀用100萬日元買的。自己也收藏了不少CD，沒事的時候就聽聽看。

說到非常支持自己彈鋼琴的母親，我們才知道大叔的母親去年剛去世。大叔的母親生前患有肺癌，最後惡化成晚期。母親去世之後，大叔才從老家搬到東京來。然後大叔拿出許多折紙，說母親在生前最後的時間裏因為無事可做一直在折紙。因為母親很喜歡比卡超，大叔還在娃娃店為母親夾了個比卡超，給母親加油打氣。父親早在17年前去世，職業是一名廚師長。父親工作非常認真努力，想必也影響了今天做壽司職人的兒子。但是父親對大叔的要求很嚴格，以至於大叔現在做夢，都會夢到父親在罵自己。

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一個人住以後，大叔給自己買了個小冰箱。接著，大叔從冰箱裏拿出了一個震驚現場所有人的東西。是母親去世三天前，為大叔做的咖喱飯。大叔說之前不知道自己什麼時候會吃。想吃，又下不了口。今天，大叔就決定吃了。咖喱已經凍的很堅固，切起來非常費力。大叔只切了一點，剩下的又重新裝起來放回冰箱裏。這一幕看的大家都好難過。大叔說雖然知道要早點吃，但就是下不了口，「吃了感覺就真的結束了，有種難以名狀的寂寞」。看著大叔吃的津津有味的樣子，又會忍不住的跟著他開心。大叔說母親做咖喱有自己的味道。雖然咖喱不應該這麼做，但是還是會想念那種味道，因為是屬於母親的「稍顯不足」的味道。雖然母親已經行動很艱難，但是走之前的一星期，還是給大叔做了很多飯。

母親永遠保持著很有精神的面貌，也激勵著大叔認真生活下去。最後，吃完咖喱飯的大叔對在場的工作人員說了句謝謝。大叔說，一個人吃的時候會很寂寞，但是因為你今天來採訪我了，不然的話無論過多久我都下不了口。反而這樣，太好了。冷凍在咖喱裏的母愛，屬於母親獨特的料理味道，相信會一直陪伴著深深思念母親的大叔…也希望他的未來一切都好。

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