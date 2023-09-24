4星座「最容易出軌」 雙子座天生愛追求新鮮 人馬衰在太受歡迎
撰文：中天新聞網
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現代人的感情總是來得快去得快，對於某些人而言，出軌更是家常便飯。
《搜狐網》命理專欄就點名了4個容易劈腿的星座男，分別為雙子、雙魚、人馬及天秤。
許多人都會出軌 但這些星座特別容易？點圖放大看該命理專欄的解釋：
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1.雙子座
雙子座的人性格好奇，對任何女性都感興趣，需要很多的新鮮感。他們的愛情往往不會長久，過了一段時間後感情就會消退。
如果這段關係已經沒有新鮮感，他們就會另尋刺激。
2.雙魚座
雙魚座的人就像變色龍，既熱情又冷漠，意志力也不夠堅定，容易被外在誘惑所吸引而難以自拔。
雙魚座雖然性格溫柔，但這樣的溫柔不會只給一個人。
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3.人馬座
人馬座的人樂於探險，因此每個新對象都是未知的體驗，帶給他們無窮無盡的樂趣。
另外，人馬座的人幽默風趣，很受女性的歡迎，即使非單身也能吸引到更多異性。
4.天秤座
天秤座是12星座當中對顏值最重視的一群人，如果遇到貌美如花的女性，就會忍不住偷瞄幾眼。
天秤座的男生經常在美女圈裡流連忘返，難以維持專一的感情。
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12星座變13個全藝人星座大執位 劉嘉玲變蛇夫座汪小菲做多情雙子第一眼覺得幅圖係乜？神準測出你係team player定係一隻「孤狼」4生肖下半年繼續行大運！單身鼠拍拖在望 屬龍做對這件事勁吸財12星座努力迎來收成期 各人宜改善說話方式 教學行業旺丁又旺財命理師指4生肖有望喺2022年中六合彩 投注前做呢幾件事運勢更強覺得個圖案係乜嘢？反映你內心最想追求嘅生活 有種人乜都唔想變
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