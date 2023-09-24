4星座「最容易出軌」　雙子座天生愛追求新鮮　人馬衰在太受歡迎

現代人的感情總是來得快去得快，對於某些人而言，出軌更是家常便飯。



《搜狐網》命理專欄就點名了4個容易劈腿的星座男，分別為雙子、雙魚、人馬及天秤。

許多人都會出軌 但這些星座特別容易？點圖放大看該命理專欄的解釋：

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1.雙子座

雙子座的人性格好奇，對任何女性都感興趣，需要很多的新鮮感。他們的愛情往往不會長久，過了一段時間後感情就會消退。

如果這段關係已經沒有新鮮感，他們就會另尋刺激。

2.雙魚座

雙魚座的人就像變色龍，既熱情又冷漠，意志力也不夠堅定，容易被外在誘惑所吸引而難以自拔。

雙魚座雖然性格溫柔，但這樣的溫柔不會只給一個人。

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3.人馬座

人馬座的人樂於探險，因此每個新對象都是未知的體驗，帶給他們無窮無盡的樂趣。

另外，人馬座的人幽默風趣，很受女性的歡迎，即使非單身也能吸引到更多異性。

4.天秤座

天秤座是12星座當中對顏值最重視的一群人，如果遇到貌美如花的女性，就會忍不住偷瞄幾眼。

天秤座的男生經常在美女圈裡流連忘返，難以維持專一的感情。

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