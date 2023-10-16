27歲女子公開遭霸凌12年　被質疑真偽致二次傷害　留遺言後疑輕生

Netflix韓國劇集《黑暗榮耀》講述被欺凌者成年後向欺凌者展開復仇，道出韓國校園欺凌問題。在現實中，韓國1名YouTuber公開自己求學12年期間，遭受同學欺凌的黑暗經歷，包括頭部被人按入馬桶，引來各界關注，但同時有意見稱她沒有真憑實據，甚至中傷她本人和其父母，令她受到二次傷害，本年4月一度嘗試尋短，直至本月她留下遺言影片，隨後被發現陳屍湖中，享年27歲，警方正調查事件。



表藝琳公開自己求學12年期間，遭受同學欺凌的黑暗經歷，近日被發現陳屍湖中，享年27歲。（網上圖片）

+ 5

27歲YouTuber表藝琳（표예림）在《黑暗榮耀》熱播後，今年1月在自己的YouTube頻道直播公開自己求學時期的黑暗經歷，透露自己過往由小學至高中一直被霸凌長達12年，包括被同學拖到廁所將她按入馬桶、拖鞋被放釘、被刻意撞肩導致跌倒、被辱罵身上有臭味。

由於表藝琳本身家境一般，無法搬家避開欺凌，她亦不敢向父母坦白，唯有向老師求助，但得不到恰當處理，老師只是回應「嘗試和他們和好」，甚至反問「他們為什麼只對你這樣？」令她人際關係發展出現困難，導致長期失眠和憂鬱症。

網上流傳其中4名加害者的畢業照。（網上圖片）

影片曝光後引來各界討論，部份媒體更形容為事件等同真實版《黑暗榮耀》，表藝琳事後向政府提交一份全國請願書，希望廢除有利於校園暴力加害者的法例，例如追究時效規定，她去年7月更接受媒體訪問，表示若加害者願意出面道歉，她會選擇原諒，從而擺脫黑暗過去。

但表藝琳遲遲沒有得到加害者道歉，而且有聲音質疑她沒有相關證據，連表藝琳的父母都遭受到人身攻擊，懷疑當初有份欺凌她的加害者們匿名成立YouTube頻道，形容她精神異常，甚至有被指是加害者的男子雖然道歉，但強調真相和表藝琳所言有出入，重申當年自己只是貪玩，令到表藝琳受二次傷害，本年4月在其經營位於釜山的美容院嘗試尋短。

Netflix韓國劇集《黑暗榮耀》講述被欺凌者成年後向欺凌者展開復仇，道出南韓校園欺凌問題。（《黑暗榮耀》海報）

本月10日，表藝琳在YouTube頻道上傳遺言影片，內容提及用生命證明一切，以及無法忍受痛苦，同時希望各界切勿放棄追查其個案。

當日接近下午1時，1名女子被發現在釜山鎮區草邑洞聖地谷水源地中載浮載沉，消防經大約3.5小時搜救，最終將她救起送院搶救，但最終不治，警方確認死者是表藝琳，並正調查案件。

（綜合）