影片直擊特教生失控砸枱　同學出手制止　校方澄清事件非砍人

網上流傳1條男學生打人影片，網傳事發位於台灣 新北市一間私立學校，懷疑特教生不滿手機被收走，遲遲未能取機，情緒不穩砸枱，同學出手制止，甚至謠傳有學生被特教生砍傷，校方澄清相關網上言論失實，指出該名特教生當時是情緒不穩，事發後轉趨平靜，但影片曝光導致其心情低落，輔導處繼續關心班上學生心理狀況。



特教生站在黑板前提起學生書枱，並砸到地上。（網上影片截圖）

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網上多個社交平台近日流傳1條影片，片長約半分鐘，可見有男學生站在黑板前提起一學生枱，然後大力扔出去，引來其他同學驚呼，他繼而扔簿和其他物品，甚至襲擊1名女同學，另一名男同學出手，和施襲學生扭作一團。

網傳事發學校是新北市私立復興高級商工職業學校，男學生被老師收走手機，由於對方遲遲未有歸還，所以情緒激動，不但出手打人，而且用美工刀捅傷2名同學，但校方嘗試大事化小。

復興商工事後澄清，學校允許學生攜帶手機，可以在中午午休時間使用，動手打人的學生有特殊教育需要，而且需要定期覆診，班上同學都知道他需要服藥，事發本月3日，特教生情緒不穩，突然砸物件，班上幹部看到後出於關心立即制止，過程中雙方碰觸，有女學生受到波及，幹部眼鏡更被打飛，由於視線不清，加上擔心影響更多同學，所以抓住特教生，兩人扭作一團。

校方指，班上幹部眼鏡被打飛，由於視線不清，加上擔心影響更多同學，所以抓住特教生，兩人扭作一團。（網上影片截圖）

校方沒有交代特教生情緒失控原因，但校方指出，當日已經通知家長到場，學校開會討論事件，輔導處近日持續關心班上學生心理狀況，當中涉事特教生事後平伏情緒，但網上傳出事發影片，令他心情低落，造成影響，校方本意並非大事化小，反而不想鬧大事件，影片已為學生帶來壓力，事實上沒有學生被砍傷，校方將會循法律途徑追究相關責任。

新北市教育局則表示，校方已對相關學生實施輔導管教措施，安排輔導室對被學生進行輔導晤談，給予適切協助，校方亦通知雙方家長到校處理，局方會監督學校做好相關輔導工作，加強學生法治教育及使用網路的正確觀念，亦要求學校密切和家長保持聯絡，以便提供協助。

（綜合）