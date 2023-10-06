野蠻！偕友人打尖上車被阻　女子搬石怒砸勸阻遊客　景區急報警

打尖已是不文明行為，被阻後還動手就更不該！網上流傳影片，指2名女子周一（2日）晚上於深圳一旅遊區遊覽過後，打算打尖上車，其間遭其他遊客阻止及勸退，惟她們未有理會卻硬闖，最終被保安請離隊伍。其中1名女子疑心生不忿，突然情緒激動，拿起路邊的碎石砸向勸阻她的遊客。景區工作人員隨即到場控制秩序及報警，雙方各自離開，事件中無人受傷。



有女子於深圳一旅遊區遊覽過後，打算打尖上車時被在場遊客阻止，她疑心生不忿，竟拿起路邊的碎石砸向勸阻她的遊客。（微博影片截圖）

+ 3

內地傳媒報道，事發周一（3日）晚上，地點為深圳東山社區楊梅坑鹿嘴山莊。2名女子遊覽過後走進等車的人龍中，打算插隊上車，其間被隊伍中的遊客發現並勸阻，景區保安其後介入，將2名女子帶離隊伍。

其中1名女子疑因被趕走心生不忿，突然情緒激動，拿起路邊碎石，憤怒砸向勸阻遊客。網上流傳影片可見，身穿黃色花裙的女子抱着石頭跑向1名男子，怒極將石頭向前砸，幸未有傷及他人。過程中雙方一直對罵，引來正排隊的遊客圍觀。

景區工作人員隨即到場控制秩序及報警，雙方各自離開，事件中無人受傷。（微博影片截圖）

景點所屬的東山社區事後表示，事發時工作人員及時介入及報警，雙方自行離開，無人受傷，事件交由警方調查。景區指出，事發時間為中秋及國慶假期，遊客人數眾多，日後將加強遊覽服務管理，「堅決制止各類不文明行為，確保旅遊安全有序。