濫用求助熱線！台女用5部手機　年半撥119逾1500次訴苦：心情不好

為私事濫用緊急求助電話，未免太不理智！台灣1名女子多次於深夜時分致電緊急求助熱線「119」，初時接線人員以為她有要事求助，不料她只淡然稱「心情不好」希望訴苦。紀錄顯示台女分用5個手機號碼，從2021年12月起至今年8月底，共累計撥打緊急求助電話1,500次。

雖然人員曾告知濫用行為涉及違法，不過乃念該台女曾剖白生病一事，故多次勸導。沒想到她卻變本加厲，不但嚴重影響緊急服務，甚至向工作人員口出惡言，嘉義市消防局終決定依據當地法例，向女子罰款5萬新台幣（約12,167港元）。



台女深夜多次以「心情不好」為由致電緊急求助線「119」，未夠兩年累計撥打近1,500次。（《我是遺物整理師》劇照）

綜合台媒報道，台南嘉義縣一名34歲女子，從2021年12月起至今年8月底，共致電緊急求助熱線「119」多達1,500次。根據嘉義市消防局資料統計，女子分別利用5部不同手機撥打熱線，致電時間集中在深夜時段。

嘉義市消防局接線人員初時耐心詢問女子是否需要救護車或消防車，不過她卻表示「心情不好」、「想找人聊聊」，更反問人員「自己是不是有病」。人員告知其行為已涉及違法，但考慮到女子曾自稱生病，故決定採用勸導方式。可是台女近日變本加厲，最高紀錄曾於一個晚上撥打10次熱線，令接線人員不勝其擾。

儘管接線人員多次告知女子其舉動涉及違法，但她仍未收斂，甚至變本加厲。（GettyImages／示意圖）

嘉義市消防局副局長郭立昌表示，由於女子舉動嚴重影響緊急服務，即使多次勸阻並告知法例亦未有改善，甚至口出惡言，局方決定依據消防法第十八條第二項規定「無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事」，向女子罰款5萬元新台幣。他強調，各消防單位秉持為民服務態度，若非惡意致電119，人員會先以說明勸導為主，不得已才會開罰單。

（綜合）