濫用警力！押運員獨坐火車運值$350萬9公斤黃金　心慌到求警護送

押運員單人匹馬坐火車運送大量黃金？內地1名押運員日前為1家金融公司將巨額黃金由山東運到洛陽及山西，抵達洛陽時他拖着重達9公斤、價值逾300萬人民幣（約350萬港元）的黃金獨自坐火車，心慌慌下向警方求助，最終由民警及列車上的乘警護送下安全坐火車押金。

雖然是一宗警方好人好事，但許多內地網民質疑押運員的公司竟然不坐高鐵不坐飛機，「這麼多黃金就不能派個專車護送嗎」，批評是濫用警力，伺機找公安民警免費護送。



內地1名押運員獨自帶住9公斤黃金坐火車，向警方尋求保護。（微博圖片）

事件發生於8月4日下午，洛陽民警巡邏時發現1名男子慌張地帶着行李求助，直指行李內有9公斤黃金，擔心等車時不安全。警方遂將他帶到公安接待室了解，男子透露自己是外省1家金融公司的押運員，負責押運黃金，還提供了證明資料，要從山東將10公斤黃金運到洛陽再去山西。

押運員在洛陽1家銀行留下1公斤黃金後，再乘火車將餘下的9公斤轉運到山西省太原市的銀行，由於黃金很重且價值逾300萬人民幣，擔心孤身一人被不法份子盯上，心慌下只好向民警求助。警方讓他在公安接待室等車，在火車到站後再安排警力護送他上火車。

當天下午5時半左右，警方和護送他上列車後，與車上乘警辦理對接，請乘警在車上注意押運員安全。隔天押運員聯盟警方稱已將黃金安全送到銀行，感謝民警出手。洛陽派出所10日向內媒表示，民眾如乘車時攜帶了貴重物可向警方求助。

雖然這是警方助人的暖心事，但許多網民質疑押運員帶這麼多黃金為何不坐高鐵或飛機，還要乘火車臥鋪「公司都沒專車運送？」、「現在鏢局都這麼簡陋了嗎？這麼貴重的貨只一個人，完了還是慢速火車」。留言還揶揄他做押運行業，竟然是警方免費保護，還押運公司？公司為了省錢，請員警幫忙，浪費公共資源」。

（綜合）