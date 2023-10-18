女租客懷孕5個月　業主退按金賠錢強硬趕走　理由曝光網民斥迷信

這叫風俗還是迷信？有廣東女租客上傳影片大呻，指近日業主發現她已懷孕5個月，竟即時要求她們搬走，甚至不要押金再賠1個月違約金，無論怎說都要求她離開，理由竟是「借死不借生」，結果女租客要挺住肚子急急搬屋。事件引起爭議，有網民解釋，至今仍有人迷信此說法，認為在別人家生孩子，會成對方一家帶來厄運，「用我們老廣說法就是一死換一生」，但已很少人相信。但不少網民認為業主有賠錢就無問題，「那是房東的房子，人家忌諱這些，那只能搬走」。



廣東有女租客拍片大呻，指業主知道她懷孕後即賠錢要求她搬走。（微博影片截圖）

內媒報道，近日有廣東女子拍片大呻，指已懷孕5個月的事被業主知道後，竟收到訊息要求她們退租，「說不租給我們」，理由是「借死不借生」，租約還未到期，「押金都不要了，要我們搬家」，給她們再賠1個月的違約金。她指無論說什麼，業主都堅持不再租給她們，只能無奈搬家。片段見到片主用行李箱及大紙箱收拾，而且她已有明顯孕肚。

有網民認為業主的做法難以理解，「屋裏添丁進口，不是福氣嗎？」、「我妹的租戶生了，她給人家送了幾斤雞蛋，塞了個紅包」。有熱心網民解釋，過去有人迷信在別人家生孩子，會為對方一家帶來衰運，「你在別人家坐月子生孩子，業主家就會減一人，你來他走」、「用我們老廣說法就是一死換一生」。

事主稱業主按合約賠償，怎說都拒絕讓她繼續住，只能無奈搬走。（微博影片截圖）

有留言指廣東是其中一個迷信重災區，「廣東、福建、山東這3個省真的重災區」，部份地方更不會租屋給生產後的婦女坐月，「我也是租的房子生的娃，現在我娃都2歲多了，沒見房東家死了誰」。有廣東網民指第一次聽這說法，這迷信已不流行，「中國的科教任重而道遠啊，太多人迷信了」，而且事主已懷孕5個月，要臨時臨急搬屋非常不便，「就因為房東迷信的理由被折騰」、「清朝亡了」。

不過，由於業主有按合約賠償，不少人覺得無問題，「尊重，人家的房子，也願付違約金，不犯法沒什麼說的」、「每個地方風俗不一樣，房東賠了錢，也給了押金，這本來就是場買賣」。

（綜合）