20歲女裸辭窮遊22城市　76天僅花$1.6萬　熱愛旅遊：這正是我勇敢

「這正是我勇敢、鮮活的二十歲」！近日，內地1名20歲女生因為「裸辭窮遊22城市」而成為網上熱話，她辭職後獨自到中國22個城市遊歷，76天的旅程只花了約1.5萬人民幣（下同，約1.6萬港元），令不少網民高呼震驚。



廣東雲浮20歲女生小周裸辭後，花了76天遊歷了中國22個城市，而總花費約1.5萬人民幣（約1.6萬港元）。（「中國網看點」微博影片截圖）

廣東雲浮女生小周於2002年出生，她表示自己比較早出社會工作，一直從事電商相關行業。於今年3月，年僅20歲的她想抓緊機會看看世界享受人生，於是毅然「裸辭」，然後出發獨自到中國不同城市遊歷，「那時候在想，總要先走遍中國吧」。她並沒有特定目的地，於4月出發，「想到哪就去哪」，足跡遍佈新彊、敦煌、甘肅、西安等，一直到了6月底才回家，而家人也相當支持她的決定。

小周最終花了76天遊歷了22個城市，而總花費約1.5萬元（約1.6萬港元）。她透露，為了節省旅費，出行基本上都是乘坐火車硬座，有時一坐就是數十小時，晚間也會選擇一些數十元一晚的青年旅舍，不過她並不覺得辛苦，反而性格變得開朗了，也結識到不少志同道合的朋友。

小周沒有特定目的地，足跡遍佈新彊、敦煌、甘肅、西安等地。（@絞盡腦汁也沒有想到名字／微博）

她日前在社交平台抖音上載片段表示，現實生活、柴米油鹽總是令人難以脫身，「或許旅行只是一段短暫的自我逃避」，但卻是她內心嚮往的生活，「如果可以我只想一直在路上流浪，住$50一晚的青旅、坐幾十個小時的硬座又如何，這正是我勇敢、鮮活的二十歲」。目前她仍待業在家，準備之後繼續工作，儲夠錢了再去旅行。

不少網民都高呼佩服她的勇氣，「好厲害，勇敢的女孩，羨慕」、「勇敢的人先享受！」，也有人認為年輕人就應該多出去走走看看世界，「趁着沒房沒車沒貸款沒孩子快去吧」、「窮遊的意義」。

小周在微博上載手機備忘錄截圖，證明2個多月內車費只是3,332人民幣（約3569港元）。（@絞盡腦汁也沒有想到名字／微博）

但是，有網民對她只用萬多元就能到多個城市旅行的事感到匪夷所思，甚至有人提出質疑，「76天1.5萬有問題啊，就算全住青旅坐綠皮也不止吧，看她照片吃的可不便宜」、「一天兩百不到！路費、吃飯、住宿再便宜也不止吧，還騎駱駝、去各種景點啥的，這能行？」。而小周就指社會上有比她花更少錢、去更多地方的人，又表示「全程路費不到4,000，住宿50一晚左右，吃飯十幾塊一頓，怎麽有問題呢？」，更上載手機備忘錄截圖，證明2個多月內車費只是3,332人民幣（約3,569港元）。