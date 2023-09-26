驚！內地女來港旅遊　逾期逗留4天罰$XXX　1原因反感恩：好開心！

【香港旅遊／本地旅遊／入境處／罰款】出外旅遊記得留意逗留期限！有內地女於小紅書發文表示，她在香港逾期逗留超過4天，被入境處罰款230港元，但由於罰款金額比預期中少很多，直指「開心開心」。帖文引來網民熱議，有網民提醒一定要記住逗留時間，否則若被當「非法逗留」，可能會留下不良紀錄，影響下次出入境。



有內地女於小紅書發文表示，她在香港逾期逗留超過4天，被入境處罰款230港元。（小紅書）

該內地女於小紅書以「在港逗留逾期4天」為題發文，指她在香港旅遊時超過一般旅遊7天留港限期，更逾期逗留超過4天，被入境處罰款230港元，惟由於金額較預期少，大呼「開心」，「總共罰款250（230）港幣，網上說一天要250（230）港幣，已經預了1,000港幣給罰。比預期的少很多錢，開心開心」。

從樓主上載的收據相片見到，她於9月4日申請延期逗留，被收取230元。（小紅書）

從樓主上載的收據相片見到，她於9月4日申請延期逗留，被收取230元。樓主提醒其他人「最好帶好現金230港幣」，而由於她取出500元紙幣，入境處人員帶她到免稅店，「買了點東西，換散錢」。

帖文引來網民熱議，提醒樓主出外旅遊必須留意時間。（小紅書）

帖文引來網民熱議，提醒樓主出外旅遊必須留意時間，否則可能有不良紀錄，影響下次出入境，「一定要記住時間，非法逗留會有不好紀錄」、「如果在街上被警察查證查到仲麻煩，有可能被控逾期居留要上法庭，小心啊」。