為公屋辭職！毅然放棄人工、年資、大假　終到配房階段：梗係要屋

不少港人都笑稱取得公屋才是「人生勝利組」，日前有網民就發帖分享為求得公屋的「大膽舉動」！樓主於5年多前申請公屋，但因收入過了限額不合格，於是他毅然辭職，放棄人工、年資、大假。停工3個月後，他再入職從起薪點做起，終於符合入息要求，如今亦順利進入派房階段。大批網民看了帖文後，都表示同意樓主做法，「攞公屋當然是緊要過份工啦！你估是鐵飯碗嗎？」、「明智之舉」、「得公屋得天下」。



有網民表示因為入息審查不合格，於是決定辭職從起薪點再打拼，最終成功排到公屋。（資料圖片）

有網民日前在公屋討論區發文分享輪候公屋5年4個月，終於有望上樓的心情。樓主表示，他與家人申請2人單位，第一次見房署主任時就因入息超過限額而不合格，需要「停賽半年」才能重審。他在收到不合格通知後正式向公司辭職，亦叫一同申請的家人辭職不工作。

樓主考慮到再次入職會從起薪點重新計算，就不會超過入息上限，於是他辭職後，無工作、無收入地過了3個月才再上班。可是年資、大假全沒了，需要從頭再算，而且薪金亦大幅下降。樓主坦言辭職前非常掙扎，「因為年資同人工無晒，但香港人都係為個瓦遮頭，所以長遠睇梗係要屋，工作可以慢慢再做返上去」，故最終毅然辭職。

到了第二次見主任，對方口頭表示「算合格」，於是樓主日等夜等正常文書通知，終於收到合格通知後，又盼望快點「轉S2」。從等待配房到正式「轉S4」配房階段，他等了8個月，現時總算放下心頭大石。對於快將收到首派通知，他表示「感恩感恩一切」。

不少網民認為「打一世工都買唔到樓」，故稱樓主辭職排公屋是明智之舉。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

帖文引起網民熱議，不少人都表示辛苦工作都是為「嚿磚」，大讚樓主「有勇有謀」，「正確做法，因為份人工加埋所有，都買唔到樓」、「上咗樓人生勝利組，再出發」、「份工，到退休也無得留低，公屋才是永恆的」。亦有人表示，「由S2轉S4，只等8個月算快啦！咁依家應該派咗樓啦！恭喜！」、「肥左入息都係5年4個月真係好快，我低收入都等咗7年8個月，唔知係你特別好彩定係我特別唔好彩」。

（公屋討論區）