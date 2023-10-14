$3500捱1個月？財困男求救：點捱到出糧？　網民教咁做月花僅$300

「搵嗰些少到月底，點夠駛？確係認真濕滯」，《半斤八兩》這句歌詞絕對是許多「月光族」心聲！日前有財困港男在討論區發帖，表示每月只有4,500港元可用，扣除必要的上網費及車費用後，只剩下3,500元，實在不知如何應付生活。帖文隨即引起網民熱議，不少人熱心教路，建議3餐以麵包為主，「兩餸飯一日分兩餐？有D檔無限加飯」，更有人教樓主如何用最少錢解決衣食住行，甚至可以有錢剩！



有財困港男在討論區發帖，表示每月只有3,500元可用，不知如何生活。（香港討論區圖片）

該名港男在香港討論區以「男人一個月點樣靠4500蚊捱過？」為題發帖，稱因財困，每月只有4,500港元可用。雖然只需養活自己，但扣除電話費、上網費、車費等，實則1個月只有3,500元可用，令他煩惱不已，故上網發文求救「點捱到10月底出糧」。

帖文一出即引起極大迴響，有網民震驚於金額之少，甚至表示「仲少過啲菲傭，但係人哋包食包住」、「$4500一個月點生存到呀」。但有不少人就認為這並非「不可能任務」，又教路如何慳到盡，「一日用100元？兩餸飯一日分兩餐？有啲檔無限加飯」、「街市麵包舖臨收工前好平，買聽日3餐麵包都唔使廿蚊～或者廿蚊3份青菜加公仔麵食足2日」、「3餐都食麵包，其中1餐可食老麥特價餐。月尾仲有錢剩先食個茶餐廳下午茶」、「其實可以的，早餐腸粉$12加中午兩餸$35加晚上杯麵$8，當來回$20車錢，都係兩千零」。

更有熱心網民精心制作「每月花$300」計劃書，分衣、食、住、行4方面教樓主如何慳住使錢之餘，而且有錢剩可錢儲！當中包括「去倉做看更，申請晚上瞓倉」、「沙灘有沖涼」等方法，被其他網民讚爆，「1個字，絕啊！」。

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