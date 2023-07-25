窮男獲絕世好同事請食住家飯　過試用期謝絕餵飼　1招回饋超有愛

職場如戰場，若能找到相處融洽的同事，絕對令返工動力大大提升！早前有港男表示面對沉重經濟壓力，每日只能「頹食」慳錢，同事們得知後竟自發輪流多帶餸菜，讓他「日日有屋企飯食」，令他非常感動。沒想到同事們看過帖文竟認出港男，近日更發文報喜，指港男成功過了試用期後，即提出「謝絕餵飼」，又「夾硬」請同事們食飯，讓大家非常欣慰。網民看過帖文也直呼有愛，指非常羨慕港男與同事的好感情，「職場上有這種同事，是福分」。



早前有港男表示面對沉重經濟壓力，每日只能「頹食」慳錢，同事們得知後竟自發輪流多帶餸菜，讓他「日日有屋企飯食」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有自稱「受助兒童」的網民5月初投稿至facebook專頁「奴工處」，指因面臨極大經濟負擔，只好帶飯減少開支，有時甚至只能吃即食麵解決，沒想到公司6名同樣有帶飯習慣的同事留意其情況，竟自發輪流「帶多咗少少餸」分給他，讓他「日日有屋企飯食」。

對於同事們的暖心舉動，港男說感動得「流馬尿」，不但大讚同事廚藝，又形容對方待他如家人，「真係好多謝佢哋！啲餸真係好好食！成日聽人講返工遇到好人唔易，但係我一遇就遇到6個！」。

更驚喜的是，同事們看到帖文竟認出港男，並以「六合小廚」的名稱投稿回應，大讚他進入公司後為大家帶來歡樂，「係公司開心果，人又醒目又好幫到手」，更溫馨鼓勵他積極工作，「我哋一齊努力工作，同埋準備變肥仔啦你」。

同事們再次投稿「報喜」，稱港男成功通過試用期後，「強行」請一眾同事食飯，更提出「拒絕餵飼」要求。（《愛回家之開心速遞》劇照）

至近日同事們再次投稿「報喜」，稱港男成功通過試用期後，「強行」請一眾同事食飯，更提出1個要求，「佢竟然開口話唔使再加餸畀佢，哼！竟然拒絕我哋餵飼！哼，仲夾硬請我哋食咗餐飯，搞到我哋肥晒，但佢自己又繼續瘦仔，真係好過分！好嬲好嬲呀！咁以後我哋啲脂肪可以分畀邊個呀？」。同事們笑言對港男拒絕好意感到生氣，但仍打從心底替他高興，更在帖文中送上祝福：「其實係想恭喜佢過試用期同多謝餐飯，希望佢以後生活都好好。」

帖文再次引來網民讚好，明言羨慕港男與同事們的融洽關係，「職場上有這種同事，是福分，睇見六合小廚的相處真開心」、「真係好有愛呀，個傻同事就唔好拒絕餵飼啦」、「呢啲真係買少見少，要好好珍惜」、「好warm好sweet，有班好同事真係好開心」。亦有網民笑指有興趣加入港男的公司，「喂呀，命唔使咁曬㗎！你條team仲請唔請人呀？」、「公司再請人麻煩出一出聲，好人一生平安」。