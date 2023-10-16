兒子同學18歲排公屋1年極速上樓　港爸媽斥特權　網民估原因心酸

【公屋／公屋申請／輪候】公屋輪候動輒以年計算，「極速上樓」背後總有原因。有港父母於網上公屋群組表示，其兒子同學18歲排公屋，不足1年便獲派市區單位，質疑是否有「特權」，「令人髮指，一定有古怪」。

帖文引來網民熱議，紛紛估計樓主兒子同學可能有特殊需要，不應妒忌對方，「因為特殊情況先會優先安排住宿」、「世界上有樣野叫體恤安置」、「有啲原因人哋未必想講」。不過樓主回應時強調自己並非「眼紅」對方，也不是公審對方家庭狀況，「無人會眼紅，只係見有人有特權」，惟網民繼續質疑樓主說法。



有港父母於網上公屋群組表示，其兒子同學18歲排公屋，不足1年便獲派市區單位，質疑是否有「特權」。（資料圖片）

樓主於Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文表示，其兒子同學18歲排公屋，不足1年便獲派市區單位，直指「令人髮指，一定有古怪」。

帖文引來網民熱議，估計樓主兒子同學可能有特殊需要，背景坎坷，不應妒忌對方，「因為特殊情況先會優先安排住宿」、「人地本身係咪住宿舍，如果係，社工搞會好快上到樓」、「世界上有樣野叫體恤安置」、「你有特別需要都可以提出，睇下你個需要夠唔夠緊急啫」、「你覺得唔公平咪舉報佢囉」。

樓主回應網民，強調自己並非妒忌對方。（《親親我好媽》劇照）

樓主回應網民，稱自己並非妒忌對方，又說其兒子同學背景正常，「有正常父母，無病，無保證書，又點會體恤安置呢」，而他不是公審對方「家庭狀況」，「輪候排，無人會眼紅，只係見有人有特權」。

惟不少網民質疑樓主說法，「每個家庭有唔同特殊情況，我明白公屋個個都好需要，亦都要排隊，但唔好因為人哋特別快上到公屋就對人有差異，人哋家庭係點，你哋又會知嗎？」、「 奉勸你一句眼見未為真，耳聽三分假」、「有啲原因人哋未必想講」。