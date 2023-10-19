心理陰影！男子醉後遭男友人2度口交性侵　官斥案情嚴重判刑出爐

台灣新北市1名男子獲邀到同性朋友家中飲酒消遣，但至半夜他不勝酒力醉倒在地板上，其間友人趁他醉酒無力反抗之際，竟脫去其褲子進行口交，男子當時雖被驚醒，但嚇至不懂反應，只好繼續裝睡。可是友人竟在扶他上床後再度出手，男子仍不敢反抗，只能假裝睡醒令對方停止，事後報警求助。涉案被告早前承認乘機性交罪，法官指斥他趁事主醉酒未能反抗而犯案，案情非常嚴重，對事主造成莫大心理陰影，判被告入獄3年4個月。



台男飲醉酒後遭友人2度性侵，被告承認乘機性交罪而被判入獄。（示意圖／Getty Images）

綜合台媒報道，受害人阿明（化名）與被告楊男是朋友，案發於2021年4月3日晚上，阿明赴約到楊男住所飲酒消遣，但數小時後至凌晨3時許，阿明不勝酒力躺臥在地板上，楊男竟乘阿明醉酒無力反抗之際，撫摸對方下體，並脫去其褲子及內褲，對阿明進行口交性侵。其間阿明被驚醒，但他被嚇至不懂反應，加上受酒精影響未有反抗，因而只好裝睡，楊男未有察覺他曾醒來。

及後阿明自覺身體狀況恢復了一點而起身，楊男才停止侵犯他。可是阿明仍因酒力未全然清醒，並且被楊男帶到床鋪上，楊男再次對阿明口交性侵，阿明雖再被驚醒，但仍感到害怕而繼續裝睡。到清晨6時，阿明假裝終於睡醒制止，楊男才停止侵犯。

法官判刑時指，被告與事主屬朋友關係，但被告竟利用友人酒醉不能抗拒之際而性侵對方，對事主心理造成莫大傷害，故此作出重判。（Getty Images）

案件審訊時阿明曾供稱，他喝醉後，楊男曾想扶他到床上坐着，但阿明說「想躺在地上」，便順勢躺在狹小的走廊上，其後楊男拿被子蓋着他，當時阿明頭很暈，且快要睡着，然後他突然感覺楊男跪臥在我身體的左邊，並對他進行口交。當時阿明的意識雖是清醒，只是他因太害怕而不敢反抗，只能裝睡。

法官判刑時指，被告與事主屬朋友關係，但被告竟利用與友人飲酒時，當對方酒醉不能抗拒之際，撫摸被告的生殖器及2次口交性侵，對事主心理造成莫大傷害，案情非常嚴重。但考慮到被告認罪，但未與事主達成和解或取得寬恕，依乘機性交罪判處被告入獄3年4個月。