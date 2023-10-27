女子嚴重口臭男友要挾分手　求醫揭1生活習慣出事　成因竟在鼻子

口臭不單令人尷尬，還有可能影響愛情。台灣健康電視《醫師好辣》節目有醫生分享病例，指有年輕女子飽受口臭困擾，可是一直未有找出成因，甚至嚴重到男友也受不了，以分手威脅才去處理。醫生指他替女子檢查時，已聞到濃烈臭味，發現她的鼻腔內有大堆黃綠色分泌物，而分泌中混有很多白屑及肉芽，是因她習慣用紙巾及棉花棒塞進鼻孔吸索鼻涕，結果碎屑留在鼻內引致慢性鼻竇炎，便是女生口臭成因。最後對症下藥，女子情況好轉，男友亦重回她的身邊。



女生口臭嚴重但不肯求醫，遭男友用分手威脅才去處理。（《認識的妻子》劇照）

耳鼻喉科醫生吳昭寬在《醫師好辣》節目中指，口臭也會影響到愛情，分享有20多歲女病人口臭嚴重，她卻已習以為常而聞不到，一直未去求醫，「她每天都在聞那些臭味，嗅覺已經沒感覺」，直到被男友用分手威脅「若不解決就要分手」，才向醫生求診。

醫生吳昭寬替女生檢查時用壓舌板壓一下，大堆黃綠色分泌物便如湧泉般流下來，而且臭味難擋。醫生在女生鼻腔內發現滿滿分泌物，並含有黃綠色小息肉，用內視鏡進一步檢查，發現鼻腔裏面全塞滿黃鼻涕，並有很多白屑與紅色肉芽混在一起，情況相當嚇人。

醫生吳昭寬指，女生習慣把紙巾捲成長條狀，或者用棉花棒吸鼻涕，令碎屑留在鼻腔內形成慢性鼻竇炎。（GettyImages）

後來醫生吳昭寬在查問下，發現女生本身是過敏兒，常常打噴嚏和流鼻水，她習慣把紙巾捲成長條狀，或者用棉花棒，塞進鼻孔繞吸索鼻涕，令碎屑留在鼻腔內，時間久了長出小肉芽，形成慢性鼻竇炎，加上女生其中1個鼻孔塞住，長期聞不到臭味。

吳昭寬最終找出女生口臭來源，是慢性鼻竇炎引起，替她清除息肉、洗鼻及開藥治理，病情好轉，男友亦回到她的懷抱。