衰！2內地婦用圖書殺菌機消毒尿布　網民狠批缺德　圖書館咁解釋

圖書館作為公眾場所，使用者應注意言行避免影響他人，不過內地日前有兩名婦人被拍到使用圖書殺菌機來消毒尿布（即香港尿片），有在場民眾上前提醒機器是用作消毒書本，不過她們只稱「（尿片）受潮了」便繼續消毒步驟，影片中未見工作人員和保安制止。片段於網上引來網民批評缺德，認為圖書館應將她們列入黑名單，禁止再對他人造成影響；不過更多人質疑尿片若然是全新根本毋須消毒，擔憂她們是重用尿片，引來衛生問題等憂慮。圖書館回應指，事發由於櫃檯較繁忙，沒能派員及時處理，承諾日後定會加強巡邏。



內地有兩名婦人使用圖書殺菌機來消毒尿布，被網民狠批缺德。（微博影片截圖）

綜合內媒報道，事發於10月15日在上海圖書館東館，有兩名女子使用消毒書本的殺菌機來消毒尿布。網上影片所示，該對婦人先是拖着1個特大且充滿尿布的整理箱到達圖書館，她們分工明確，以一蹲一站形式將大量白色尿片放到圖書殺菌機，並進行烘乾消毒步驟，然後重新收拾整理到箱子。

有在場民眾和友人目睹這幕後，上前質問兩名女子「你怎麼把尿布塞進機器裏面？」，並向對方說明機器是用作消毒書本，可惜對方懶理只解釋「受潮了」，然後繼續收拾其他尿片，當時沒有保安人員以及工作人員上前制止。他指最後是他和其他讀者向工作人員投訴，可惜當工作人員來到，居然還熱心告知對方其他消毒機位置，讓他相當無語。

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不少網民批評兩名婦人行為缺德，「我不會把小朋友貼身的尿不濕放在公共消毒櫃消毒，首先自己不衛生，其次對後面消毒圖書的人也不尊重」、「這不是乾不乾淨，這不道德」。亦有人對於員工沒有上前制止原因存疑，「為啥職工不管？員工家屬嗎，這估計也得是有點地位的員工吧」、「進去都是要掃讀者證或是掃隨申碼，建議查一查」、「這種人就應該行政處罰，並永久禁止進入圖書館等公共設施」。

同時有人覺得全新尿片肯定比機器乾淨，質疑她們是否將尿片「二手回收」，「養小孩都有奶瓶消毒櫃，而且家裏基本都有烘乾機」、「不會拿去賣吧」、「就怕不是給自己家小寶寶用，而是開家政或者月子中心的就……」、「消毒後又放地上，這是什麼操作？」；有留言指出即使新購尿片都會容易受潮，「尿不濕的包裝不是密封，有那種虛線好撕開，容易受潮」、「潮了在寶寶屁股上會出疹子」。

事件曝光後，圖書館表示後來有請保安和清潔工重新清理，並指出事發因為櫃檯比較繁忙，所以來不及派員處理，同時強調機器已經可供正常使用，而且館內每個地方都會有志工（志願工作者）和工作人員巡邏，承諾往後會加強監管。

（綜合）