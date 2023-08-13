備購物袋載待購商品！內藏布滿排泄物尿片　店員結帳慘被沾污雙手

誰能想到為客人結帳都能被沾到排泄物？台灣有便利店店員準備為客人結帳時，拿起對方置於自備購物袋內的商品，手上卻突然沾到「黃黃稠稠的東西」，詢問對方是什麼，才被告知是小朋友尿布內的排泄物，因為沒有包好馬上棄置，讓她大感倒霉並感嘆「我真是謝嘍」，且害她為其他客人結帳時都有陰影。帖文一出網民批評涉事客人缺乏公德心，亦擔憂萬一其選購的商品突然不想要，放回架上可能會影響下手客人以及食物衛生。



台灣有便利店店員為客人結帳時，拿起對方置於自備購物袋內的商品，手上突然沾到「黃黃稠稠的東西」，才被告知是小朋友尿布沒有包好，以致排泄物沾到商品，故令網民們大感嘔心。（FB「爆怨2公社」圖片）

該女店員在Facebook「爆怨2公社」群組發帖，指某天早上幫一對客人結帳，對方有自備購物袋盛載將要結帳的商品，不料她才拿起第一件商品，手上便沾上一堆「黃黃稠稠的東西」，於是詢問對方到底是什麼，對方本來還支支吾吾想要隱瞞，後來才坦承原來是小朋友的尿布沒有包好，便直接放進環保袋，才讓裏面商品皆被排泄物沾污。

女店員表示，她們店裏的客人不會使用店內提供的購物籃，而是習慣將要購買的東西放進自攜環保袋，所以這次才會令她不幸沾上排泄物，苦言「我真是謝嘍」，害她現在為其他客人結帳都有陰影。她事後補充已經擦掉很多次，更誇張地形容「跑去洗800次手加酒精消毒」，還是洗不掉。

女店員事後倒霉稱「我真是謝嘍」，亦令她現時為其他客人結帳時都有陰影。（《皮諾丘》劇照）

事件引來網民熱議，批評該對客人沒有公德心行為，「包起來不是基本？」、「太倒霉，客人超沒水準」、「還好指甲沒插到尿布裏，不然卡在指甲縫更崩潰」、「我連女兒的都很嫌棄，摸到都是尖叫洗手，更何況別人」、「照片有味道」。有同是收銀員的網民則分享其他恐怖經歷，「我要幫客人裝袋，袋子打開都是酵臭味，三四隻蟑螂跑出來，我直接大叫跳開」。

亦有人擔憂被放在一起的食品會引起衛生問題，「我有看錯嗎，跟買的食物放一起」、「如果中途突然不想買，又把東西放回去，跟X相處過的物品...」。惟有留言覺得應該要保持樂觀，「還好只是寶寶的X」、「尿布沒有亂丟，也沒丟在你們垃圾桶，還願意自行帶走處理」。

（FB「爆怨2公社」）