慘了！3中國留學生日本爆買2.5億円奢侈品　1原因被追稅2500萬円

在日本爆買後被追收稅款！福岡國務局在長達1年的稅務調查中，發現3名中國籍留學生在當地爆買2.5億日圓（約1,300萬港元）的免稅品，包括名牌袋、電器、化妝品等奢侈貨品，但卻未有帶出境外，不符合免稅條件，追收他們約2,500萬日圓（約130萬港元）消費稅。當局指3人在到日本的半年內多次到福岡百貨公司購物，受查時聲稱當紀念品寄送海外，但未能提供任何證明文件。這是福岡國稅局首次就免稅購物追收稅項。



日媒報道，福岡國稅局公布3名爆買2.5億日圓免稅品的中國留學生，被追收2,500萬消費稅。（「RKB毎日放送NEWS」截圖）

日本《讀賣新聞》報道，福岡稅務局長達１年的稅務調查發現，3名中國籍男子在當地免稅店爆買總值2.5億日圓的免稅品，但未符合免稅條件，依據《消費稅法》追收2,500萬元稅項，是福岡稅務局首次對免稅品實施稅務罰款。

目前非日本國民可享有免稅購物優惠，消費稅是針對國內消費商品及服務徵收，如旅客是買回本國自己使用或帶給親友都可免稅。不過，經調查當局認為該3名男子未有將免稅品帶出境外。

疫情後日本旅客量正回復正常，國稅局關注有人濫用免稅制度的問題。（資料圖片）

3名中國籍男子均為10多至20多歲的留學生，在到日本的6個月內，狂買名牌袋、手錶、手機、化妝品等奢侈品，合共消費2.5億日圓，據悉他們多次到福岡的百貨公司及電器店掃貨。他們接受調查時，聲稱所有商品都是紀念品，購買後已寄送海外，但他們無保存證明文件，由於3人未能提供證據，不符合免稅條件。

目前未知3人是否有轉售免稅買來的商品圖利。隨新冠疫情完結，日本旅客數量漸漸恢復，國家稅務機構正關注濫用免稅系統的案件。

為監控免稅銷售狀況，日本免稅店2020年4月起要向國稅局提供客人的護照資料及購買紀錄，21年19月已強制執行。去年11月，國稅局首次展開濫用免稅店制度的案件調查，2021年6月至2022年6月共展開了30宗調查，涉案稅項高達12億日圓（約6,200萬港元）。

（綜合）